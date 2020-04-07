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Ne yağmur ne de virüs tehlikesi 'dilenmekten' alıkoyamadı

Eskişehir'de, şiddetli yağış ve Korona virüs (Covid-19) salgınına aldırmayan bir kadın, trafik ışıklarında kafasına koli geçirerek dilenmeye devam etti.

07.04.2020 13:35 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:36
Ne yağmur ne de virüs tehlikesi 'dilenmekten' alıkoyamadı
Eskişehir 'de, şiddetli yağış ve Korona virüs (Covid-19) salgınına aldırmayan bir kadın, trafik ışıklarında kafasına koli geçirerek dilenmeye devam etti.

Eskişehir'de, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, il genelinde tedbir alınmaya devam edilirken, uzmanlar özellikle dışarıda maske ve eldiven takılmasının yanında sosyal mesafe kuralına da uyulması uyarılarında bulunuyor. Ancak uyarılara aldırış etmeyen dilenciler, ne yağmur ne de virüs salgınını dinlemeksizin trafik ışıklarında dilenmeye devam ediyor.

Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi Eskişehir-Seyitgazi kavşağındaki bir kadın dilencinin durumu görenleri hayrete düşürdü. Yağan yağmura aldırış etmeyen kadın, kafasına geçirdiği koliyle, başına taktiği tülbenti ağzına geçirip kırmızı ışıkta duran araçların yanına giderek para istedi. Virüs salgını nedeniyle çoğu sürücünün camlarını açmadığı kavşakta, bazı sürücüler ise olanları cep telefonlarıyla fotoğrafladı.

Öte yandan araçların yoğun olarak geçtiği kavşakta, dilenci kadın sağanak yağmurun altında beklemeye devam etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, 3. Sayfa
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