17.07.2019 10:37
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Ne yapsa olmuyor! Bikinisiyle sahilde defile yapan Süreyya Yalçın'a takipçilerinden tepki

Sosyetenin tanınan ismi Süreyya Yalçın, kırmızı tüylü bikinisiyle eleştirilerin hedefi oldu.

Sosyetik ikoncan Süreyya Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yaza damgasını vurmaya devam ediyor.

SIRA DIŞI TARZIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Miami'de yaşayan ve yaz tatili için Bodrum'u tercih eden Süreyya Yalçın, plaj paylaşımlarıyla adeta "Ben burdayım"diyor. Sıra dışı tarzıyla dikkatleri üzerine çeken sosyetik isim, eşi Ozan Baran ile birlikte denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

"GÖZLERİMİZ KANADI"

Özel tasarım bikini ve mayolarıyla pozlar veren Yalçın, paylaşımına bir yenisini daha ekledi. Ancak ünlü ismin fotoğrafını çoğu takipçisi beğenmedi. Kırmızı tüylü ve taşlarla süslenmiş bikinisini hayranlarının beğenisine sunan Yalçın, hayal kırıklığına uğradı. Takipçilerinin birçoğu "Gözlerimiz kanadı, Kızıldereli Türk, yeter artık kendine eziyet etme" gibi yorumlar yaptı.

Ne yapsa olmuyor! Bikinisiyle sahilde defile yapan Süreyya Yalçın'a takipçilerinden tepki
Süreyya Yalçın, Bodrum, Miami, Magazin

YORUMLAR (16)
ALİ: güzel ama çirkin mayo giymiş böyle tutulmaz
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CEYHUN KARADENİZ: Bence güzel biri. Çirkin kadın yoktur. Bakımsız kadın vardır.
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DJ BORİS BREJCHA: cevabını zaten vermişsiniz ne yapsa olmuyor gündeme gelemiyor
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LE LE: Ustteki ne cirkin mayo bedava dagitsalar hic bir kadin giymez .
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7 0
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YAHERRÜYAMERRÜ: GÖRGÜSÜZ TEK KELİMEYLE
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AHMET: allah akıl fikir versin ilgi çekmek için ne yapacaklarını şaşırdılar gerçekten. Hadi her şeyi geç mayoydu tüydü renkti ama yaz günü o çizmeler nedir ya. . .
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HÜSAMETTİN: bu ülkede böylesi sakatlar var olduğu müddetçe bu ülke kalkınmaz ve ileriye gitmez
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ERKEK AMA PARASIZ ERKEK ERKEK Mİ: Aynı dünyada farklı hayatlar. Kimi tüyü bitmemiş yetimlerden çaldıkları ile kaz tüylerinde uyuyup tüy dikecek yer ararken kimi aç gezer. Tüyü bilmem ama pamuk hepimize bundan emin olun.
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EDA: bu ne aptallık bu ne görgüsüzlük lan ülke açlıktan kırılıyor
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ADINIZI YAZIN: bence cennet mahallesinde oynamalı.
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