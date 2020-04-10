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Ne yaptın Cristiano Ronaldo!

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalması gerekirken, Madeira Stadyumu'nda antrenman yaptı.

10.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:51
Ne yaptın Cristiano Ronaldo!
Juventus 'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalması gerekirken, Madeira Stadyumu'nda antrenman yaptı.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında futbola verilen arada futbolcular antrenmanları evlerinde sürdürürken, Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun ev dışında antrenman yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Ronaldo, formda kalmak için Portekiz ekibi CD Nacional'ın maçlarının oynadığı Madeira Stadyum'da antrenman yaptı. Evde karantinada kalması gerekirken stadyumda antrenman yapan Ronaldo tepki çekti. Portekizli yetkililer, herkesi evde kalmaya davet ettikleri dönemde Ronaldo'nun ayrıcalıklı olmadığını söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Cristiano Ronaldo, Juventus, Spor
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