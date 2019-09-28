Haberler » Güncel » Haber

Neapolis Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Neapolis Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı.

28.09.2019 22:08Neapolis Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Neapolis Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM ve asayiş ekiplerince, Doyran Mahallesi Devrent Zeytincik mevkisindeki antik kentte kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Trafik ekipleri, şüphelilerin yaya veya araçla kaçma ihtimaline karşı bölgedeki yolları ulaşıma kapattı. Neapolis Antik Kenti'ne düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı.
Bölgedeki incelemelerde bir metre genişliğinde ve 23 metre derinliğinde kazılmış tünel tespit edildi.
Kazıda kullanılan jeneratör, hava pompası, zemin inceleme cihazı, bilgisayar, 10 kilogram amonyum nitrat, 100 metre elektrik kablosu ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Konyaaltı, Jandarma, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:49 Flash!
01:43 "Bilim ve sanat" köy okulunun koridorlarında
01:35 Altın Safran Festivali'nde Edip Akbayram rüzgarı esti
01:27 - İsrail Askerlerinden Filistinlilere Müdahale- Netanyahu'nun Ürdün Vadisini İlhak Etme Planı...
01:20 16. Uluslararası Alanya Caz Günleri
01:19 - Osman Hamdi Bey'in Tablosu Rekor Fiyata Alıcı Buldu
01:18 Husilerden ABD gazetelerindeki haberlere yalanlama