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Nebahat öğretmenin hikayesi "Servis"

42. Clermont-Ferrand Uluslararası Kısa Film Festivali'nin "Uluslararası Yarışması"nda.

19.12.2019 15:07 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:09 Nebahat öğretmenin hikayesi

Anadolu'daki bir köy okuluna yeni atanmış Nebahat Öğretmen'in hikayesini anlatan "Servis", 31 Ocak – 8 Şubat tarihleri arasında Fransa'da gerçekleşecek 42. Clermont-Ferrand Uluslararası Kısa Film Festivali'nin "Uluslararası Yarışması" kategorisinde yer alacak.

Ulusal ve uluslararası film festivallerinden birçok ödül ve övgü alan "Servis" filmi dünyanın en prestijli kısa film festivallerinden Clermont-Ferrand Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvuran 9193 film arasından seçildi. Film, "Uluslararası Yarışma" bölümünde 80 film ile birlikte "Büyük Ödül" için yarışarak Türkiye'yi temsil edecek.

Senaristliğini ve yönetmenleğini Ramazan Kılıç'ın üstlendği "Servis", Anadolu'daki bir köy okuluna yeni atanmış olan kadın bir öğretmenin hiç araç kullanmayı bilmediği halde öğrencilerinin okula daha rahat gidebilmeleri için servis şoförlüğü yapmaya karar vermesini konu alıyor. Çocuk sevgisiyle, öğrenmeye ve öğretmeye olan azmiyle dolu olan Nebahat'in sonunda minibüsü sürmeyi öğrenmesi ve başından geçen olayları Ezgi Ay, Muttalip Müjdeci, Hüseyin Yıkılmaz ve Doğan Dağ canlandırıyor.

Öğrencilerini evlerine güvenli ve sıcak bir şekilde götürebildiği için yaşadığı mutluluğun hikayesiyle izleyenleri etkileyen film, festival yolculuğunu sürdürecek.


Film Festivali, Güncel

Kaynak: Bültenler

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