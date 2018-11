Nebati: "Türkiye'nin Elini, Bileğini Bükecek Bu Dünyada Hiçbir Güç Yok"

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:45



Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu belirterek, "Türkiye'nin elini, bileğini bükecek bu dünyada hiçbir güç yok Allah'ın izniyle" dedi.Nebati, Mersin'deki iş dünyası temsilcileriyle Suphi Öner Öğretmenevi'nde bir araya geldi. Vali Ali İhsan Su ve AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan ile Ali Cumhur Taşkın'ın da katıldığı toplantıda, Türkiye'nin son 16 yılda, AK Parti iktidarı döneminde büyüdüğünü, geliştiğini ve zenginleştiğini anlatan Nebati, "Bugün 16 yıl öncesiyle bir karşılaştırma yaptığımızda iş insanları şunu görecektir. Bindiğimiz araç değişti, yaşadığımız ev büyüdü, giydiğimiz elbiselerin sayısı arttı, kalitesi büyüdü. Tükettiğimiz ürünlerin sayısı, niteliği ciddi bir değişikliğe uğradı. Artık biz, Türkiye'nin refahından her alanda faydalanan, çalışanıyla, çiftçisiyle, işvereni ve işçisiyle Türkiye'nin her ürettiğinden mutlak surette faydalanan bir toplumun parçasıyız. Bugün 16 yıl önce kaygılarımızı, sorunlarımızı, karamsarlığımızı iyimserlik, geleceğe umutla bakış ve geleceğin planlayıcısı konumundaki insanlar olarak nitelendiriyoruz kendimizi. Niye oldu bu? 2002 yılında başlayan o sereç, bize bu öz güveni sağladı. Nasıl sağladı? Ekonominin 3 kat büyümesi, kişi başına düşen gelirin 3 katın üzerinde büyümesi ve özellikle her türlü krizi atlatabilme özelliğine sahip olmasından dolayı geleceğe ümitle bakıyoruz" diye konuştu.Konuşmasında, 2013 yılında yaşanan 'Gezi olayları' ile 17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz darbe girişimini de hatırlatan Nebati, bu girişimlerden başarılı olamayanların yakın zamanda Türkiye üzerinde bir ekonomik operasyona yöneldiklerini belirterek, "Bir kaos ortamı oluşturmaya yönelik bu operasyon da Bakanımız Berat Albayrak, hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu iradeyle bertaraf edildi. Bugün 3.5 ay öncesini baktığımızda, Türkiye'nin nereden nereye gelebildiğini görebiliyoruz. Sunmuş olduğumuz orta vadeli plan adı altındaki duruşumuzu ortaya koyarak dengelemeyi sağladık. Bugün döviz stabil, hatta ihracatçılarımız artık döviz fiyatları düşmesin diye bizlere baskı yapmaya başladılar. Banka faizleri yavaş yavaş aşağılara doğru gidiyor ve bizler geleceğe daha umutla bakıyoruz. Türkiye güçlü bir ülke. Türkiye'nin elini, bileğini bükecek bu dünyada hiçbir güç yok Allah'ın izniyle. Çünkü biz büyüyoruz, gelişiyoruz, güçleniyoruz. Sadece bu coğrafyanın değil, dünyanın da önemli bir unsuru haline geliyoruz. Cumhurbaşkanımızın o muhteşem koşuşu, bakanlarımızın ve sizlerin birlikte bu heyecan verice duruşu, Türkiye üzerinde oynanan oyunları bertaraf eder" ifadelerini kullandı. - MERSİN