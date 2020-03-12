Nebiyan'da "doğa festivali" hazırlığı
Samsun'un 19 mayıs ilçesinde bulunan ve geçen yıl ilki düzenlenen Nebiyan Doğa Festivali'nin ikincisi için hazırlık çalışmaları başladı.
12.03.2020 21:36 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:36
Samsun 'un 19 mayıs ilçesinde bulunan ve geçen yıl ilki düzenlenen Nebiyan Doğa Festivali'nin ikincisi için hazırlık çalışmaları başladı.
19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nun öncülüğünde toplanan festival yönetim ekibi, 2020 yılında düzenlenecek Nebiyan Doğa Festivali'nin tarihi, gerçekleştirilecek yarışmalar ve renkli etkinlikler konusunda fikir alışverişinde bulundu.
Başkan Topaloğlu, "19 Mayıs ilçesine 25 kilometre uzaklıkta ve bin 200 metre rakımda bulunan Nebiyan Dağı'nda ikinci kez doğa festivali düzenlemek için çalışma içindeyiz. Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz ve yoğun katılımın sağlandığı Nebiyan Doğa Festivalimizin inşallah bu yıl 10-13 Eylül 2020 tarihlerinde ikincisini düzenleyeceğiz. Geçtiğimiz yıl ilk olması münasebetiyle eksikliklerimiz oldu. Bu eksikliklerimizi bir an önce giderip, güzel bir festival düzenlemek için yönetim ekibimizle birlikte çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz." dedi.
19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nun öncülüğünde toplanan festival yönetim ekibi, 2020 yılında düzenlenecek Nebiyan Doğa Festivali'nin tarihi, gerçekleştirilecek yarışmalar ve renkli etkinlikler konusunda fikir alışverişinde bulundu.
Başkan Topaloğlu, "19 Mayıs ilçesine 25 kilometre uzaklıkta ve bin 200 metre rakımda bulunan Nebiyan Dağı'nda ikinci kez doğa festivali düzenlemek için çalışma içindeyiz. Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz ve yoğun katılımın sağlandığı Nebiyan Doğa Festivalimizin inşallah bu yıl 10-13 Eylül 2020 tarihlerinde ikincisini düzenleyeceğiz. Geçtiğimiz yıl ilk olması münasebetiyle eksikliklerimiz oldu. Bu eksikliklerimizi bir an önce giderip, güzel bir festival düzenlemek için yönetim ekibimizle birlikte çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Osman Topaloğlu, 19 Mayıs, Samsun, Güncel
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