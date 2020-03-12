'Nebiyan Doğa Festivali'nin ikincisi için çalışmalar başladı
Geçen yıl 19 Mayıs Belediyesi tarafından birincisi düzenlenen ve beklentinin üzerinde bir katılım sağlanan, 'Nebiyan Doğa Festivali'nin ikincisi için çalışmalar başladı.
12.03.2020 10:59 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:59
Geçen yıl 19 Mayıs Belediyesi tarafından birincisi düzenlenen ve beklentinin üzerinde bir katılım sağlanan, 'Nebiyan Doğa Festivali'nin ikincisi için çalışmalar başladı.
19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nun öncülüğünde festival yönetim ekibi 2020 yılında düzenlenecek olan Nebiyan Doğa Festivali için bir araya gelerek, festivalin tarihi, gerçekleştirilecek yarışmalar ve renkli etkinlikler konusunda fikir alışverişinde bulundu. 3 saat süren toplantı sonunda, festival tarihi konusunda 10-13 Eylül tarihlerinin uygun olacağını belirleyen ekip, ayrıca geçtiğimiz yıl ilk defa düzenlenen ve festival komitesi tarafından dağıtılan anket sonuçlarına göre, festival alanındaki eksikleri giderme konusundaki çalışmalara bir an önce başlanılması için hem fikir oldu.
Toplantıda açıklamalarda bulunan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz ve yoğun katılımın sağlandığı Nebiyan Doğa Festivalimizin inşallah bu yıl 10-13 Eylül 2020 tarihlerinde ikincisini düzenleyeceğiz. Geçtiğimiz yıl ilk olması münasebetiyle eksikliklerimiz oldu. Bu eksikliklerimizi bir an önce giderip, güzel bir festival düzenlemek için, yönetim ekibimizle birlikte çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz" dedi. - SAMSUN
19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nun öncülüğünde festival yönetim ekibi 2020 yılında düzenlenecek olan Nebiyan Doğa Festivali için bir araya gelerek, festivalin tarihi, gerçekleştirilecek yarışmalar ve renkli etkinlikler konusunda fikir alışverişinde bulundu. 3 saat süren toplantı sonunda, festival tarihi konusunda 10-13 Eylül tarihlerinin uygun olacağını belirleyen ekip, ayrıca geçtiğimiz yıl ilk defa düzenlenen ve festival komitesi tarafından dağıtılan anket sonuçlarına göre, festival alanındaki eksikleri giderme konusundaki çalışmalara bir an önce başlanılması için hem fikir oldu.
Toplantıda açıklamalarda bulunan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz ve yoğun katılımın sağlandığı Nebiyan Doğa Festivalimizin inşallah bu yıl 10-13 Eylül 2020 tarihlerinde ikincisini düzenleyeceğiz. Geçtiğimiz yıl ilk olması münasebetiyle eksikliklerimiz oldu. Bu eksikliklerimizi bir an önce giderip, güzel bir festival düzenlemek için, yönetim ekibimizle birlikte çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz" dedi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Etiketler : Osman Topaloğlu, 19 Mayıs, Eylül, Güncel
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