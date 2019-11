Nebiyan Doğa Festivalinden görkemli kapanış

Nebiyan Doğa Festivali vatandaşların yoğun ilgisiyle son buldu.Milli Mücadele'nin 100. yılı münasebetiyle 19 Mayıs Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün süresince vatandaşları doğa ile içice olma imkanı sunan Nebiyan Doğa Festivali insanların yoğun katılımla sona erdi. Festivalin son gününde binlerce vatandaş Nebiyan Dağı'na akın ederek burada düzenlenen yarışmaların heyecanını yaşadılar. Birçok farklı kategoride düzenlenen yarışmalar nefes kesti. İnsanların en çok ilgi gösterdiği yarışma ise Tahtaralli oldu. 30 kişinin katıldığı yarışmada bazı kazalar yaşansa da yarışmacılar müsabakayı ufak sıyrıklar ile tamamladı. Akabinde motokros gösterisi yapıldı. Vatandaşlar ise bu anları cep telefonu kameraları ile kayıt altına aldı. Festivalde ayrıca serbest zaman etkinlikleri de yapıldı. Nebiyan Dağı'nın kartpostallık görüntüsü foto-safari turuna katılan fotoğrafçılar tarafından çekildi. Karadeniz 'in en büyük salıncağı kurularak insanlar sallanmak için uzun sıralar oluşturdu.19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, bütün bu güzelliklerin Türkiye'nin gündemine taşınması gerektiğini ifade ederek, "Nebiyan'ın güzellikleri üzerinden önce 19 Mayıs'ı, daha sonra Samsun'un tanıtımını artırmak istiyoruz. Çok geç kalınmış bir festival ama ne zaman başlanırsa bir sonraki zamandan daha iyi ve daha erkendir diye düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki yıllarda belki biraz daha öne çekerek hem Nebiyan fasulyemizi insanlara tam çıkmışken tanıtmak hem de Nebiyan'ın güzelliklerini sonbahar girişinde bütün Türkiye'den gelecek misafirlerimizi hem yarışmalarda hem değişik etkinliklerde göstermek istiyoruz. Hem yarışmacı hem katılımcı hem de izleyici olarak beklediğimizin üzerinde bir katılım oldu. İki günde yaklaşık 8-10 bine yakın vatandaşımız burada hem çadır kurdu hem geldi gitti. Bu ciddi bir rakamdır" dedi."Yarışmalara katılım yoğundu"Birçok güzel yarışmalar olduğunu söyleyen Başkan Topaloğlu, "Güzel buzağı yarışması, Nebiyan fasulyesi tat yarışması yapıldı. Sadece yarışma değil tabii burada farklı etkinlikler de var. Nebiyan'ın zirvesine yakın bir noktada Karadeniz'in en büyük salıncağını kurduk. Birçok insan ve bizler de gördük sallandık. Onu orada yerli olarak bırakıyoruz. Müsait olunca insanlar arabalarıyla oraya çıkıp bu keyfi tadabilecekler. Yarışmadan ziyade festivallerin amacı o bölgeyi tanıtmak. 19 Mayıs'ın bile yüzde 50'si Nebiyan'ı bilmiyordur. Belki bunun vasıtasıyla bu sayıyı yüzde 40'a ancak düşürebilmişizdir. Bundan sonra sosyal medyada, televizyonda, yazılı basında bu görseller ortaya çıktıkça Türkiye'nin dört bir yanından bir sonraki geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz bu festivale insanlar katılacaklar. Her şey doğal, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bisiklet parkurunu katılan arkadaşlar kendi elleriyle yaptılar hiçbir müdahalemiz yok burada. ve ciddi anlamda zor bir parkur; hem taşlık, hem engebeli hem rampa. Herkes emeğini katmış. Tahtaralliciler oturdular üç ay kendileri arabalarını yaptılar, gönülden bu işe emeklerini sarf ettiler. Karşılığında alacakları hediye çok düşük ama kimsenin hediyeyi düşündüğü yok amaç burada yarışabilmek, bu havayı soluyabilmek" diye konuştu.Festivale katılan vatandaşlar da festivalden çok memnun kaldıklarını, böyle bir festivalin geleneksel olarak her sene yapılması gerektiğini belirtti. Festivalin kapanışında da konuşan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, yarışmalara katılan ve iki gün boyunca Nebiyan'da kamp kuran herkese teşekkür ederek, "2020'de buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı. - SAMSUN