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Necat Nasıroğlu Vakfından "Milli Dayanışma Kampanyası"na 3 milyon lira bağış

Necat Nasıroğlu Vakfı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon lira bağışta bulundu.

03.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:42
Necat Nasıroğlu Vakfından
Necat Nasıroğlu Vakfı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon lira bağışta bulundu.
Vakıftan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Millete Sesleniş" konuşmasında 7 aylık maaşını bağışlayarak Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlattığı anımsatıldı.
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya her kesimden desteğin büyüdüğü belirtilen açıklamada, Batmanlı merhum iş adamı Necat Nasıroğlu'nun adını taşıyan vakfın, yardım kampanyasına 3 milyon lira bağışta bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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