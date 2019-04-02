Necat Özkalay Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ŞIRNAK CİZRE belediye başkan adayı olan Necat Özkalay isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ŞIRNAK CİZRE ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Necat Özkalay isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ŞIRNAK CİZRE adayı Necat Özkalay kimdir? Bağımsız ŞIRNAK CİZRE adayı Necat Özkalay yüzde kaç oy aldı?

Necat Özkalay Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ŞIRNAK CİZRE belediye başkan adayı olarak gösterilen Necat Özkalay CİZRE ilçesinde % 1,35 oranında oy almıştır. CİZRE ilçesinde % 1,35 oranında oy olan Necat Özkalay adlı Bağımsız adayı toplamda 672 adet oy sayısına ulaştı.

ŞIRNAK CİZRE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.