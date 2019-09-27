Haberler » 3. Sayfa » Haber

Necati Çalışkan Caddesi masaya yatırıldı

Muratlı'nın asayiş yönünden sorunlu olan Necati Çalışkan Caddesi'nin akıbeti şekilleniyor.

27.09.2019 14:34Necati Çalışkan Caddesi masaya yatırıldı
Muratlı'nın asayiş yönünden sorunlu olan Necati Çalışkan Caddesi'nin akıbeti şekilleniyor.

Muratlı Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda; Muradiye Mahallesi Necati Çalışkan Caddesi üzerinde bulunan umuma açık işletmeler ve sokak güvenliği ile ilgili mevzuat çerçevesinde alınacak güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı. Kaymakam Dr. İsmail Altan Demirayak'ın başkanlık ettiği toplantıya; Emniyet Müdürü İsa Karasu, Belediye Zabıta Müdürü Tolga Ekim ve Belediye Meclis üyeleri katıldı. Sürekli adli olayların meydana geldiği alkollü mekanlara denetimlerin sıklaştırılmasına karar verildi.

Lüleburgaz'da zabıtanın alkollü bir mekanı asayiş sorunu nedeniyle kapattığı öğrenildi. Gece mekan kapatma saatinin ise 02.00'den 01.00'e çekilmesi gündeme getirildi. - TEKİRDAĞ

Muradiye Mahallesi, Kaymakamlık, Muratlı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:54 Kedi mamasında uyuşturucuya 3 tutuklama
18:50 Uyuşturucu zanlısına adli kontrol
18:49 Ümraniye'de drift terörü estiren maganda yakalandı
18:49 Sivas'ta samanlık yangını
18:42 Yolun karşısına geçmek isteyen iki kardeş ölümden döndü
18:41 Kestiği ağacın altında kalarak can verdi
18:38 Ceviz ağacından düşen yaşlı adam yaralandı