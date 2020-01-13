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Necati Cumalı Urla'da anıldı

Türk Edebiyatının önemli yazar ve şairlerinden Necati Cumalı, 99. doğum gününde İzmir'in Urla ilçesinde anıldı.

13.01.2020 21:48 | Son Güncelleme: 13.01.2020 22:20Necati Cumalı Urla'da anıldı
Türk Edebiyatının önemli yazar ve şairlerinden Necati Cumalı, 99. doğum gününde İzmir'in ilçesinde anıldı.
Urla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Önder Can, Urla'nın Türk ve dünya edebiyatına yön veren pek çok sanatçıya ev sahipliği yaptığını, Necati Cumalı'nın da bu isimlerden biri olduğunu söyledi.
Cumalı'nın ömrünün büyük kısmını Urla'da geçirdiğini kaydeden Can, şöyle konuştu:
"Bugün onun doğum günü. İlçemizde yaşadığı ev restore edildikten sonra Necati Cumalı Anı Evi olarak kullanılıyor. Bu evin hak ettiği şekilde değerlendirildiği fikrinde değilim. Sadece bu tip toplantılarla kendisini doğum ve ölüm günlerinde anmakla kendisine karşı olan borcumuzu ödeyemeyiz."
Urla Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin Necati Cumalı'nın biyografisini seslendirdiği etkinlikte Cumalı'nın kendisini anlattığı TRT yapımı belgesel de izlendi.

Necati Cumalı, Urla, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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