Necati Şahin'den Nilüfer'e Yakışacak Projeler

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin, 31 Mart'ta seçilmesi halinde Nilüfer'de hayata geçirmeyi planladığı projelerini görkemli bir törenle tanıttı.Proje ve belediye meclis üyesi adayları tanıtım toplantısına, AK Parti Bursa Milletvekili İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Faruk Çelik, AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Esgin, Emine Yavuz Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel, Muhammet Müfit Aydın, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay, MHP Nilüfer İlçe Başkanı Ali Hayri Ozan, geçmiş dönemi milletvekilleri, partililer, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.İlk olarak kürsüye çıkan Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin, Nilüfer'de gönül belediyeciliğini kurmaya geldiklerini belirterek, "Gelmeye 17 gün kaldı. Şehir planları, Alt yapı ve ulaşım, Kentsel dönüşüm, Benzersiz şehircilik, Akıllı şehircilik, Çevreye saygılı şehircilik, Sosyal belediyecilik, Yatay şehirleşme, Halkla birlikte yönetim, Tasarruf, şeffaflık ve Değer üreten şehirler ilkelerimizi hayata geçirmek için geliyoruz. Var gücümüzle çalışacağımıza huzurlarınızda söz veriyoruz. Nilüfer'e gönlümüzü vermeye geliyoruz. Tevazu, liyakat, şeffaflık, samimiyet ve tecrübemizle Nilüfer'de gönül belediyeciliğini kurmaya geliyoruz. Nilüfer'in yaşam alanlarının kalitesini yükselteceğiz ve kamu alanlarının halkın hizmetinde kullanılmasını sağlayacağız. Kentsel dönüşüm mağdurlarının sorunlarını çözeceğiz. Geleceğin Bursa'sı Nilüfer'in 50 yılını planlayacağız. Nilüfer Belediyesi'ni dar kalıplarla, algı belediyeciliği ile şehir efsaneleri ile, aile vakıfları ile değil, emin ve ehil kadrolarla yönetmeye geliyoruz. Şehrimizin emanetçisi olduğumuzu asla unutmayacağız. Atasözü "yalnız taş duvar olmaz" diyor. Bilmenizi isterim ki bu bir ekip işi. Her bir proje, başta il ve ilçe teşkilatlarımız, mahalle başkanlarımız ve çalışma ekibimiz ile birlikte düşünülmüş, araştırılmış ve bugün huzurunuza çıkmıştır. Emeği, katkısı olan herkese huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Nilüfer'e değer katacak projelerimizi Büyükşehir Belediyemiz ve merkezi idare ile birlikte hayata geçireceğiz. Biz diyoruz ki; Bey'lik bitti, şimdi çalışma vakti" diye konuştu.Nilüfer'e değer katacak projelerNecati Şahin'in hazırladığı projeler şöyle:Nilüfer Kongre ve Kültür Merkezi: Nilüfer ve Bursa halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin, sıklıkla, görkemli ve kapsamlı bir biçimde gerçekleşmesine olanak verecek yeni ve ihtişamlı bir kongre ve kültür merkezi projesi ile hem yerel sanatçıların etkinlikleri için alternatif mekanlar sunulurken, ulusal ve uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapılacak.Nilüfer Şehir Meydanı: Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde, hastane alanı olarak tahsis edilmiş arsa, milli bayramların kutlanacağı, açık hava kültür sanat etkinliklerinin düzenlenebileceği, bankları, süs havuzları ve yeşil alanları ile şehir meydanı ve toplanma alanı olacak.Tema Park ve Kent Ormanı: Kayapa - Çamlık bölgesinde vatandaşların aileleriyle birlikte tabiat ile buluşabileceği ve aynı zamanda güzel vakit geçirebileceği kent ormanı ve tema park oluşturulacak.Ayvalıdere düzenlemesi: Mevcut hali ile sineklere ve çöplere ev sahipliği yaparak Nilüfer'e yakışmayan Ayvalıdere bölgesi için hazırlanan rekreasyon alanı projesi, şehirde ama doğanın da içinde, yeni dinlenme ve eğlenme rotası olacak.Adrenalin Park: Yapılması planlanan bu aktivite alanı aynı zamanda içerisinde bulunan bungalov evler ve piknik alanı ile de Nilüfer halkına doğal bir mekan sunacak.Çok amaçlı pazar alanları: Bir kısmı rehabilite edilerek bir kısmı da sıfırdan inşa edilerek mahallelere Pazar yerinden, spor alanlarına, etkinliklerden konserlere kadar pek çok konuda hizmet verebilen alanlar kazandırılacak.Eko Köyler ve Karavan Parkı: Eko Köyler projesi, Nilüferliler için huzur noktaları olacak. Ayrıca popülaritesi her geçen gün artan karavan turizmi için de bölgeye 7 yıldızlı bir karavan parkı yapılacak.Yaşlı yaşam köyleri: Yaşlı ve Alzheimer hastaları için oluşturulacak yaşam köyleri projemiz ile yeni ve mutlu bir başlangıç sağlanacak.Arkeolojik Müze ve Kent Müzesi. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Bursa'ya ve Nilüfer'e yakışacak kent müzesi ile çağdaş toplumlara örnek olacak bir merkez meydana getirilecek.Gölyazı değer kazanacak. Gölyazı ihtiyacı olan cephe sağlıklılaştırma, aslına uygun yenileme çalışmaları, otopark ve yeme içme alanları, sahil yolunun rehabilitasyonu ve ilaveleri gibi projelere merkezi hükümet ve Büyükşehir Belediyesi ile yapılacak ortak çalışmalar sonucunda kavuşacak.Engelsiz Parklar: Engelli vatandaşların topluma karışması, meslek edinerek istihdama katılmaları için Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri kurulacak.Gençlik Merkezleri: Her dönem için önemli bir ihtiyaç olan eğitim ve beraberinde istihdam konusunda belediye, üniversite ve OSB yönetimleri ile işbirliğine gidilerek iş garantili mesleki eğitim kurslarının yıl boyu hizmet vermesi sağlanacak.Balat Ormanı ve konser alanı: Balat ormanında hayata geçirilecek konser alanı, yıl boyunca birbirinden değerli konserler ile Nilüferlileri müzik ve eğlence ile buluşturacak.Misi ve Dağyenice projesi: Misi Köyü, hem Nilüferliler hem de ilçe dışından gelecekler için önemli bir turizm lokasyonu haline gelecek. Dağyenice Mahallesi yeniden planlanarak Büyükşehir Belediyesi ile konut ve sosyal yaşamı ile alternatif bir yaşam bölgesi olacak.Spor alanları: Erişimi kolay, açık ve kapalı yüzme havuzları, futbol-basketbol sahaları ve tenis kortları yaygınlaştırılacak.Hobi bahçeleri: Hobi bahçeleri projesi ile vatandaşlar kent yaşamının getirdiği stresten kurtulacak.Hayvan Oteli: 100 ile 200 dönüm üzerinde kurulu doğal yaşam alanı içerisinde klinik, 7/24 açık acil müdahale, engelli bakım, yoğun bakım ve rehabilitasyon üniteleri yapılacak.Açıkhava Sinemesi: Acıkhaca sinemaları Nilüfer'de yeniden hayat bulacak.Yeraltı otoparkları: Tespiti yapılan alanlarda yeraltı ve/veya katlı otoparklar inşa edilerek bölge halkının otopark sorununa kalıcı çözüm üretilecek.Çocuk Müzesi: Çocuk Müzesi ile çocuklarımıza yeni ufuklar açılarak, hayal güçleri beslenecek.Anfi Tiyatro: Anfi tiyatrolar ve mini sahnelerle Nilüferliler özgürce müzik yapma ve kendini ifade etme mekanlarına kavuşacak.Drone Park: İçerisinde drone eğitimleri, 3D baskı, 3D modelleme ve robotik kodlama başlıklarını içeren maker eğitimleri, drone yarışları, atölye çalışmaları ve festivalleri ile Drone Park oluşturulacak.Aktaş'tan Şahin'e tebrikProjelerin açıklanmasının ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, Necati Şahin'i tebrik ederek, "Adaylığı ilan edildiği günden itibaren bugüne kadar 2 aylık bu süreç zarfında canla başla ve heyecanla nasıl bir hazırlık yaptığına, gecelerinin gündüzlere karıştığının bizzat şahidim. Projeler de bunun göstergesi. Rabbim mahcup etmesin. Sadece son 17 günümüz var. Hem 17 ilçemizin tamamında hem de büyükşehirde seçimi alacağız bundan hiçbir kardeşimizin şüphesi olmasın" dedi."Hiçbir vaadini yerine getirmedi"AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ise, 16 yıllık AK Parti iktidarında büyük hizmetler ortaya koyduklarını ifade ederek, "Milletten aldığımız heyecanla bu hizmetleri yapıyoruz. Cumhur İttifakı milletin gönlünde kurulmuş bir ittifaktır. Kapalı kapılar ardında kurulmuş bir ittifak değildir. Bozbey'in geçen dönem yayınladığı proje kitapçığındaki vaatlerin hiçbirini yapmadı. Necati Şahin'den eminiz. Çok başarılı bir mühendis. Nilüfer kutlu ufuklara Necati Şahin ile ilerleyecektir" ifadelerini kullandı."Nilüfer'de kapıyı Şahin'le açacağız"Geçmiş dönem Tarım ve Orman Bakanı Faruk Çelik, Nilüfer'de seçimi Necati Şahin ile kazanacaklarını dile getirerek, "Kapının nasıl açılacağını burada gördüm. Bu seçim çok önemli. Bu coğrafyada yaşayan herkes Türkiye'den çıkış yolu bekliyor. Burada gösterilecek dik duruş bu yüzden çok önemli. Yapılacak en ufak bir zikzak ve çürüme sadece 82 milyonu değil, büyük coğrafyayı etkileyecek" dedi."Şahin ile Nilüfer kazanacak"İçişleri eski Bakanı AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala ise, Necati Şahin'in seçilmesiyle Nilüferli'nin kazanacağını belirterek, "Projeleri gördük. Hepsi çok değerli ve özel projeler. Millet İttifakı'nın adayının açıkladığı projeleri de gördük. Metro için hazırladığı projelere büyükşehirin bütçesi yetmez. Bu projeler ancak hükümet eliyle yapılır. Cumhurbaşkanımız da bunun sözünü Bursa mitinginde vermişti" diye konuştu. - BURSA