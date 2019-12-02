Necati Şaşmaz'ın boşanma aşamasında olduğu eşinden yeni açıklama: Neden sakladı?

Oyuncu Necati Şaşmaz'ın açıklamalarına ilişkin boşanma aşamasında olduğu eşi Nagehan Şaşmaz yeni bir açıklama yaptı. Necati Şaşmaz'ın ABD'de evli olduğuna ilişkin bilgi ulaştığı belirten Nagehan Şaşmaz, "Necati Şaşmaz'ın öncelikle cevap vermesi gereken soru, bu evliliği niçin sakladığıdır" dedi.

Nagehan Şaşmaz boşanma aşamasında olduğu eşi oyuncu Necati Şaşmaz'ın Amerikalı bir kadınla evli olduğunu iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Necati Şaşmaz da Claire B.'den 2001'de boşandığı ve iddiaların asılsız olduğunu beyan ederek avukatı Altın Mimir aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Haber içeriğinde belirtilen, müvekkilimizin ABD vatandaşı bir kadınla evli olduğu iddiası tamamen büyük bir yalan ve iftiradır. Zira müvekkilim 2001 yılında boşanmış olup Nagehan Şaşmaz da bunu bilmektedir. Sayın basın mensuplarından Necati Şaşmaz ile evliliğini bir ranta dönüştürmek isteyen Nagehan Şaşmaz'ın bu hileli tutum ve davranışlarına paye vermemelerini önemle rica ederiz" ifadelerine yer vermişti.

"NEDEN 4 YIL EVLİ KALDI"

Nagehan Şaşmaz cephesinden bu açıklamaya karşı cevap geldi. Nagehan Şaşmaz'ın avukatı Deniz Ketenci aracılığıyla yaptığı açıklamada Necati Şaşmaz'ın ABD'de evli olduğuna ilişkin bilgi ulaştığı belirtilerek, "Müvekkilimizi şikayet hakkını kullandığı için rant peşinde koşmakla suçlayan Necati Şaşmaz'ın öncelikle cevap vermesi gereken sorular, bu evliliği niçin sakladığı, Türkiye'de resmi makamlara neden bildirmediği, kendisinden 25 yaş küçük bir kadın ile niçin ABD'de evlilik yaptığı ve kendi sunduğu belgeye göre neden 4 yıl evli kaldığıdır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Necati Şaşmaz'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Nagehan Şaşmaz, ünlü oyuncunun bir kadınla evli olduğunu iddia etmişti.

Necati Şaşmaz cephesinden iddialarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bir takım magazin gazeteleri ve sosyal medya hesaplarında müvekkil hakkında gerçeğe aykırı olarak yapılan haberler ve paylaşımlar neticesinde aşağıdaki açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur. Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki; haber içeriklerinde geçen "hileli evlilik sebebiyle C. Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması" ile ilgili olarak müvekkile ulaşmış bir tebligat olmadığı gibi suç duyurusu ile ilgili bir bilgimiz de bulunmamaktadır. Müvekkilimiz hakkında yapılan tek suç duyurusu, Nagehan Şaşmaz'ın "Ağır kusurlu" olduğunu gösteren WhatsApp mesajlarının, boşanma davasının görüldüğü mahkemeye sunulmuş olması sebebiyle müvekkil hakkında "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal" şikayeti ile yapmış olduğu suç duyurusudur.

Bu noktada önemle altını çizmek istediğimiz husus Nagehan Şaşmaz taraflar arasındaki boşanma davasında gizlilik ve basın yasağı kararlarını delmek için kendince çeşitli hileli davranışlarda

bulunarak Cuma günü verdiği dilekçeleri hafta sonu haber yaptırmak için basına servis etmesidir. Söz konusu suç duyurusu doğru ise suç duyurusunun henüz yetkili Anadolu Cumhuriyet Savcısı'na daha ulaşmadan, dilekçenin Çağlayan Adliyesi'ndeki adliye muhabirine ulaştırılmış olması her şeyi kanıtlamaktadır.

NECATİ ŞAŞMAZ'IN 2001 YILINDAKİ BOŞANMA İLAMI

"Haber içeriğinde belirtilen ve müvekkilimizin ABD vatandaşı bir kadınla evli olduğu iddiası ise tamamen büyük bir yalan ve iftiradır. Zira müvekkilim ekteki metninden de anlaşılacağı üzere 2001 yılında boşanmış olup Nagehan Şaşmaz da bunu bilmektedir.

Hal böyle iken Nagehan Şaşmaz kendi ağır kusurlu davranışlarını gizlemek ve müvekkilden haksız menfaat elde etmek amacıyla bu ve benzer bir kısım gerçek dışı iddialarla sürekli müvekkile yönlendirdiği tehdit ve şantajlar karşılıksız kalınca yaptığı iddia edilen suç duyurusunu basına servis ederek, müvekkilin itibarını sarsmak istemektedir. Sayın basın mensuplarından, müvekkil ile evliliğin bir ranta dönüştürmek isteyen Nagehan Şaşmaz'ın bu hileli tutum ve davranışlarına paye vermemelerini önemle rica ederiz. Bu iftirayı ortaya atan Nagehan Şaşmaz ve ilgililer hakkında süratle Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."