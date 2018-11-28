Necati Şaşmaz'ın Yapımcısı Olduğu Nöbet 7/24 Dizisinin Konusu Ve Oyuncu Kadrosu Belli Oldu

Ocak ayında ekranlara gelmesi beklenen Necati Şaşmaz'ın yapımcısı olduğu "Nöbet 7/24" dizisinin oyuncu kadrosu açıklandı.
NÖBET 7/24 DİZİSİNİN KADROSU
Nöbet dizisnin oyuncu kadrosu ise şu şekilde: Saygın Soysal, Tuncay Beyazıt, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık, Yurdaer Okur, Kaan Sevi ve İbrahim Kendirci gibi güçlü oyuncular Nöbet dizisinde yer alacak. Show TV'de yayınlanacak dizide, Kurtlar Vadisi'nde de kamera karşısına geçen Cahit Kayaoğlu ile Ertuğrul Şakar da yer alıyor. Antalya'da yaşayan oyuncuların da rol alacağı dizide Cahit Kayaoğlu "Jandarma Yüzbaşı Murat Soylu"ya, Ertuğrul Şakar ise "Jandarma Üstçavuş Vedat Leblebici"yi canlandıracak.
NÖBET 7/24 İÇİN YENİ BİR KASABA İNŞA EDİLDİ
Necati Şaşmaz'ın Show TV ekranlarında yayınlanacağını duyurduğu dizinin çekimleri için Antalya bölgesinde kasaba inşa edildi. Pana Film imzasıyla yayın hayatına başlangıç yapacak Necati Şaşmaz'ın yapımcılığındaki Nöbet 7/24 dizisinin Ocak ayında ekranlarda olacak.
Saygın Soysal,Kurtlar Vadisi Pusu,Necati Şaşmaz
28 Kasım 2018 Çarşamba 10:29