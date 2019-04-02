Necati Yağcı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BOLU MENGEN belediye başkan adayı olan Necati Yağcı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BOLU MENGEN ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Necati Yağcı isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BOLU MENGEN adayı Necati Yağcı kimdir? BTP BOLU MENGEN adayı Necati Yağcı yüzde kaç oy aldı?

Necati Yağcı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BOLU MENGEN belediye başkan adayı olarak gösterilen Necati Yağcı MENGEN ilçesinde % 0,12 oranında oy almıştır. MENGEN ilçesinde % 0,12 oranında oy olan Necati Yağcı adlı BTP adayı toplamda 4 adet oy sayısına ulaştı.

BOLU MENGEN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.