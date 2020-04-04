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Necdet Ergezen: Dorukhan Toköz için Beşiktaş'tan 2.5 milyon euro kazanan isimlerin sözleşmesinden isteriz

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz krizi büyüyor. Milli futbolcunun menajeri Necdet Ergezen, Beşiktaş'tan sözleşme uzatma yönünde bir talep gelmediğini ve geldiği takdirde mevcut şartları masaya koyarak 2-2.5 milyon euro arası bir ücret isteyeceklerini söyledi.

04.04.2020 09:27 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:37

Beşiktaş 'a önceki sezonun başında Eskişehirspor'la yollarını ayırmasının ardından bedelsiz olarak transfer olan Dorukhan Toköz'ün menajeri Necdet Ergezen, Fanatik Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu.

Ergezen, kulüple 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve Kara Kartal'dan yıllık 350 bin Euro kazanan oyuncusuyla ilgili olarak, "Ocak 2020'de sözleşme konusu kapandı. Kulüp bize, 'Oyuncunun sakatlıktan dönmesini bekliyoruz' dese anlarız, bekleriz ama bu bile bize bildirilmedi. Ligler başlayınca Eylül ayında ya da Dorukhan'ın sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala görüşmeye çağırırlarsa o zamanki şartları masaya koyarız. O mevkide oynayan oyunculara yapılan benzer sözleşmeleri isteriz. Orta sahada 2 milyon ile 2.5 milyon euro arası sözleşmesi olan oyuncular var" sözlerini sarf etti.

"SATILABİLECEK EN İYİ OYUNCULAR ARASINDA"

Dorukhan'ın menajeri, "Kulübün şartlarına her zaman saygı duyduk. Şu anda Beşiktaş'ta satılabilecek en iyi oyuncular arasında Dorukhan var. Çok iyi kulüplerden teklifler aldık. Dorukhan, A Milli Takım'a yükselmiş, geçen sezon 30 maçta forma giymiş genç bir oyuncu. Beşiktaş Kulübü, bize inandığı için uzatmak istedik. Ama Ocak ayından beri hiç bir görüşme yok" diyerek açıklamasını tamamladı.

Necdet Ergezen: Dorukhan Toköz için Beşiktaş’tan 2.5 milyon euro kazanan isimlerin sözleşmesinden isteriz
Etiketler: Dorukhan Toköz, Beşiktaş, Spor

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Menejer Necdet Ergezen: Dorukhan Toköz için Beşiktaş'tan 2.5 milyon euro kazanan isimlerin sözleşmesinden isteriz

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Haberler ›› Spor ››Necdet Ergezen: Dorukhan Toköz için Beşiktaş'tan 2.5 milyon euro kazanan isimlerin sözleşmesinden isteriz - Spor
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