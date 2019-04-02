Necdet Gökçınar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Necdet Gökçınar oldu. Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar, İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? İstanbul büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Necdet Gökçınar ile ilgili seçim sonuçları ve İstanbul büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Necdet Gökçınar oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte İstanbul büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. İstanbul aday yarışı ve İstanbul seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

İstanbul Seçim Bilgileri

İstanbul büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 31.186 olduğu belirlendi.

İstanbul büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 31.186 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

İstanbul büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 83,88 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

İstanbul büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 10.570.939 olduğu belirlendi.

İstanbul büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 8.866.563 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Necdet Gökçınar, İstanbul yarışında % 1,21 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Necdet Gökçınar toplamda 103.300 adet oy sayısına ulaştı.

Necdet Gökçınar Kimdir?

1952 Ankara doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimi Ankara'da. İstanbul Teknik Universitesi Elektrik Elektronik Fakültesi 1973 mezunu, aynı fakültede yüksek lisans, mezuniyet 1975. Yüksek lisans süresince aynı fakültede asistanlık yapmıştır.

1976-1978 yılları arasında Ankara'da Testaş (Türkiye Elektronik Sanayi A.Ş) Genel Müdürlüğünde Uzman Mühendis.

1978 -1980 yılları arasında Sanayi Bakanlığı Sanayi Dairesinde uzmanlık.

1980 - 1982 yılları arasında muhtelif özel sektör firmalarına Ar-Ge uzmanı.

1982 yılından itibaren İstanbul'da kendi firmasında ticari faaliyetlerde bulundu.

1992'de Refah Partisi İstanbul il yönetimine girdi.

1992 - 1996 yılları arasında Refah Partisi il yönetim kurulu üyesi.

1996 - 2006 yılları arasında Refah, Fazilet ve Saadet Partileri İstanbul il yönetiminde dış ilişkilerden sorumlu il başkan yardımcısı.

2018 yılından itibaren Saadet Partisi İstanbul il başkanı başdanışmanı.

İyi seviyede İngilizce bilmektedir

Evli 3 Çocuk babasıdır.

Aslen Kırşehir

İlgi Alanları

Türkiye ve Dünya Ekonomisi

Sanayi teknoloji ve kalkınma modelleri

Sİyasi ve dini tarih

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