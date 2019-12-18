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Necdet Gümüşenek, BB Erzurumspor'da Altyapı Sportif Direktörü oldu

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulüp Yönetimi, "Altyapı Sportif Direktörü" görevine Erzurumspor'un unutulmaz kalecisi ve kaleci antrenörü Necdet Gümüşenek'i getirdi.

18.12.2019 13:19 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:24Necdet Gümüşenek, BB Erzurumspor'da Altyapı Sportif Direktörü oldu
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulüp Yönetimi, "Altyapı Sportif Direktörü" görevine Erzurumspor'un unutulmaz kalecisi ve kaleci antrenörü Necdet Gümüşenek'i getirdi.

Profesyonelliğe 1983 yılında Erzurum Palandökenspor'da başlayan Erzurumlu Necdet Gümüşenek daha sonra sırasıyla Erzurumspor, , Bingölspor, TEDAŞ 12 Mart, Bitlisspor ve son olarak doğduğu şehrin kulübü Erzurumspor'a dönerek futbolu bıraktı.

Gümüşenek başarılarla dolu futbolculuk kariyerinin ardından Erzurumspor'da uzun yıllar kaleci antrenörlüğü yaptı. Gümüşenek, Erzurumspor'u 1997-98 futbol sezonunda Süper Lig'e taşıyan efsanevi kadronun da kaleci antrenörlüğünü yaptı. Milli Takımlar Doğu Anadolu Bölge Teknik Sorumluluğunda da bulunan Gümüşenek, son olarak geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Aşkale 3 Mart Beldespor, TEK 12 Martspor'da teknik direktörlük görevini yürütmüştü. - ERZURUM

Diyarbakırspor, Spor

Kaynak: İHA

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