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Necdet Kaya'dan Üsküdar'da Türk Halk Müziği ziyafeti

Üsküdar'da konser veren Türk Halk Müziği sanatçısı Necdet Kaya, akustik müzik performansı ile mest etti.

07.11.2019 09:15 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:20 Necdet Kaya'dan Üsküdar'da Türk Halk Müziği ziyafeti
Üsküdar'da konser veren Türk Halk Müziği sanatçısı Necdet Kaya, akustik müzik performansı ile mest etti. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür merkezindeki konsere katılan 7'den 70'e çok sayıda Üsküdarlı keyif dolu anlar yaşadı.

Türk Halk Müziği sanatçısı Necdet Kaya en güzel şarkılarını Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde Üsküdarlılar için seslendirdi. Kaya'nın akustik müzik performansı sergilediği konsere Üsküdarlılar yoğun ilgi gösterdi. 7'den 70'e çok sayıda kişinin katılım sağladığı konserde Necdet Kaya Üsküdarlılara keyif dolu dakikalar yaşattı. Türk Halk Müziği sanatçısı Kaya'ya dinleyiciler de eşlik ederek, telefon flaşlarını yakıp şarkı söylediler.

Şarkı isteklerini de geri çevirmeyen ünlü sanatçı Necdet Kaya, en sevilen türküler ve şarkılardan oluşan özel repertuvarı ile "Akustik Konserler" konseptinde Üsküdar halkını müziğe doyurdu.

Konser öncesi açıklamalarda bulunan genç sanatçı, "Bugün Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde konserimiz var. Ben ilk halk konserimi Üsküdar'da vermiştim onun için Üsküdar'ın yeri bende ayrıdır. İnanılmaz derecede şu anda çok iyi derecede atmosfer içeride salon tıklım tıklım dolu ve dinleyicilerin sesleri bana geliyor. Çok heyecanlıyım dilerim bu heyecanım hiçbir zaman bitmez. Tekrar söyleyeyim çok güzel keyifli bir konser bizi bekliyor" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

Necdet Kaya, Üsküdar, Güncel

Kaynak: İHA

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