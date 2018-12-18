Necdet Levent Müziksev'de Anılacak

Necdet Levent, 26 Aralık 1923'te İzmir'de dünyaya gelmiş. Müzik öğrenimine ortaokul sıralarında başlamış. Hukuk öğrenimi gördüğü sırada İstanbul Belediye Konservatuarı'nda görev yapan Seyfettin Asal'dan keman ve armoni dersleri almış. 1956-1957 yıllarında Bülent Arel ile 12 ton tekniği çalışmış. 1976'da Muammer Sun ile Türk müziği armonisi çalışıp eserlerini bu teknikle vermeye başlamış. Necdet Levent'in çoğu İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve Oda Müziği Toplulukları tarafından seslendirilmiş 42 eseri var.

Yunus Emre Dörtlüsü Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan büyük mutasavvıf ve filozof Yunus Emre'den aldığı ilhamla sevginin, aşkın, varoluşun ifadesini müziğin evrensel diliyle gerçekleştirmek arzusuyla 1995 yılında, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sanatçı Öğretim Elemanları tarafından kuruldu.Özlem Arkan Sümer, Verda Saygıdeğer İlerde (keman), Volkan İnci (viyola) ve Aslı Beller (çello) oluşan topluluk geniş bir repertuvara sahip,yurt içi ve dışında pek çok konser verdi.

Necdet Levent'i Anma Konseri, bestecimizin eserlerini dinleme ve başarılı dörtlüyü tanıma fırsatı sunacak. 20 Aralık 2018 saat 20.00deki konseri izlemek için MÜZİKSEV'in 463 03 00 numaralı telefonundan isminizi yazdırmanız yeterli olacak.

Kaynak: Bültenler