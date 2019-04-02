Necdet Satılmış Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ISPARTA GELENDOST belediye başkan adayı olan Necdet Satılmış isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ISPARTA GELENDOST ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Necdet Satılmış isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ISPARTA GELENDOST adayı Necdet Satılmış kimdir? Bağımsız ISPARTA GELENDOST adayı Necdet Satılmış yüzde kaç oy aldı?

Necdet Satılmış Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ISPARTA GELENDOST belediye başkan adayı olarak gösterilen Necdet Satılmış GELENDOST ilçesinde % 1,93 oranında oy almıştır. GELENDOST ilçesinde % 1,93 oranında oy olan Necdet Satılmış adlı Bağımsız adayı toplamda 65 adet oy sayısına ulaştı.

ISPARTA GELENDOST ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.