Necdet Takva Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Van büyükşehir belediye başkan adayı Necdet Takva oldu. AK Parti adayı Necdet Takva, Van büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Van büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Van büyükşehir belediye başkan adayı Necdet Takva ile ilgili seçim sonuçları ve Van büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Van büyükşehir belediye başkan adayı Necdet Takva oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Van büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Van aday yarışı ve Van seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Van Seçim Bilgileri

Van büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.281 olduğu belirlendi.

Van büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.281 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Van büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 78,37 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Van büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 654.040 olduğu belirlendi.

Van büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 512.563 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Van büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Necdet Takva, Van yarışında % 40,51 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Necdet Takva toplamda 196.040 adet oy sayısına ulaştı.

Necdet Takva Kimdir?

1969 yılında Van'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini Van'da tamamladıktan sonra Gazi Universitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Van Yüzüncü Yıl Universitesinde Yönetim Bilimleri alanında yüksek lisans yaptı. 2005 yılında Van TSO genel sekreterliği görevine başladı ve 8 yıl sürdürdü. Dahas onra iki dönem Van TSO başkanlığı yaptı. Takva, evli ve 4 çocuk babasıdır.

AK Parti Van büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.