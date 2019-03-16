Necdet Takva'ya Ailesinden Destek

AK Parti Van
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva
'nın ailesi, Takva'nın yanında olduklarını ve her türlü desteği sunacaklarını açıkladı.
Necdet Takva'nın kardeşi Necip Takva, seçim ofisinde düzenlenen basın toplantısında, son günlerde gerek sosyal medya, gerekse yazılı ve görsel basında HDP
tarafından servis edilen ve direkt ailelerini ilgilendiren bir hususta açıklama ihtiyacı duyduklarını söyledi.
Önemli ve kıymetli belediye başkan adaylığı görevinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından Necdet Takva'nın şahsında tüm aileye verilmiş onur ve gurur kaynağı olduğunu belirten Takva, "Bizler de bu görevin ve sorumluluğun farkında olarak yaklaşık 80 gündür liderimiz Sayın Necdet Takva'nın yanında olduk, sahadayız, köydeyiz, her yerdeyiz." dedi.
Siyasetin insanları birbirine düşürme, aileler arasına nifak tohumu ekme ve insanları ötekileştirme mecrası olmadığına işaret eden Takva, şöyle konuştu:
"Aksine kardeşlik hukukunu geliştiren, insanların pekişmesini sağlayan ve hizmet odaklı bir sanattır. Ailemizin mensubu olan Sayın Şemsettin Takva'nın basında yer alan ve ellerinde halka hizmet, proje, argümanı olmayan siyasi parti tarafından büyük bir başarı kazanıldığı edasıyla servis edilen sözleri ile ilgili tutumu son derece üzücüdür. Kendisine HDP'li siyasetçiler tarafından yapılan ziyaretin, tüm ailenin karşı duruşu varmış gibi lanse edilmesi ve bu şekliyle kamuoyuna servis edilmesi tasvip edilen bir davranış değildir. Bilinmesi gerekiyor ki HDP'nin bu seçim arifesinde oluşturmaya çalıştığı bu algı, ayrıştırıcı bir dil kullanması, aileler arasında küskünlükler, kırgınlıklar ve maalesef üzücü neticeler doğurmasına zemin hazırlamaktadır. Oysa ki bu durum, söylemlerinde barış, kardeşlik, demokrasiyi eksik etmeyen HDP'nin söylemleriyle eylemleri arasındaki çelişkiyi net bir şekilde ortaya koymaktadır."
Necip Takva, "Biz Takva ailesi olarak bu oyuna gelmeyeceğiz. Aksine bu tür ayrılıkçı düşünceler ve söylemler karşısında güçlenerek, aile bütünlüğümüzü koruyarak bu süreçte Sayın Necdet Takva'ya tüm desteğimizi sunacağımızı belirtmek isteriz." dedi.
Necdet Takva'nın ağabeyi Reşit Takva ise ailece kardeşinin yanında olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bu noktada desteğimizden yana hiçbir şüphe yoktur. Şemsettin Takva da bizim kardeşimizdir. Onun siyasi görüşüne de kendisine de saygımız var. Fakat bir aile ziyaretinin paylaşılması, bunun siyasete konu edilmesi doğru değildir. Aile mahremiyeti önemlidir, siyasete malzeme edilmesi doğru değildir. Orada bir fikir beyanı olabilir ama HDP tarafından söylemler çarpıtılmış ve bir ziyaret haberinden öteye taşınmıştır. Bunu kabul etmiyoruz."
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Kaynak: AA