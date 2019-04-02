Necip Endes Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız SAMSUN ASARCIK belediye başkan adayı olan Necip Endes isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAMSUN ASARCIK ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Necip Endes isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız SAMSUN ASARCIK adayı Necip Endes kimdir? Bağımsız SAMSUN ASARCIK adayı Necip Endes yüzde kaç oy aldı?

Necip Endes Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız SAMSUN ASARCIK belediye başkan adayı olarak gösterilen Necip Endes ASARCIK ilçesinde % 2,17 oranında oy almıştır. ASARCIK ilçesinde % 2,17 oranında oy olan Necip Endes adlı Bağımsız adayı toplamda 227 adet oy sayısına ulaştı.

SAMSUN ASARCIK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.