"Necip Fazıl'a ilk kavuşan Cahit Bey oldu" - İSTANBUL

MUSA ALCAN - SAADET FİRDEVS APARI - Şair Cahit Zarifoğlu'nun eşi Berat Zarifoğlu, 47 yaşında hayatını kaybeden eşiyle az ama mutlu zamanlar geçirdiklerini belirterek, "Necip Fazıl'ın talebelerinden ilk Cahit Bey ona kavuştu. Zaten Cahit Bey hastanede bir rüya görmüştü. Necip Fazıl ona 'Buralar çok kıymetli, 20-25 sene sonra buralar çok daha değerli olacak. Buraya gelecek misiniz?' demiş. 25 gün sonra ilk Cahit kavuştu ona." dedi.Dönemin Van Müftüsü, alim Kasım Arvas'ın kızı olan ve Zarifoğlu ile 1976'da evlenen Berat Zarifoğlu, 7 Haziran 1987'de, evliliklerinin 11. yılında vefat eden eşini özlemle anıyor.Zarifoğlu, çocukları ve torunlarıyla birlikte, 32 yıl önce kaybettiği eşinin ardından kalan hatıraları ve anıları yaşatıyor.Her fırsatta eşinden ve evliliklerinden bahseden Zarifoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cahit Zarifoğlu ile evlenme hikayelerini anlatarak, "Evlenmek istediğini arkadaşlarına söylemiş. Oradan Van'a geliyor beni görmeden. Ben de onu bilmiyordum. Sonra babamlar düşünmüş, 'Nasıl biridir? Kimdir?'... Necip Fazıl Kısakürek de 'Çok sevdiğim talebelerimden biridir, nikah şahidi de ben olurum.' demişti. Öyle görmeden yüzüklerimizi taktık." diye konuştu."Babam annemden daha çok ağladı"Zarifoğlu, düğünü Van'da yaptıklarını belirterek, "Vedalaşırken babamın annemden daha çok ağladığını biliyorum. 'Evvel Allah size emanet, evvel Allah size emanet.' demişti. Gelirken babası da Cahit'e 'Emanete iyi bak oğlum, emanete iyi bak oğlum.' diyordu." ifadesini kullandı.Daha sonra Ankara'ya gittiklerini ve orada 7 yıl kaldıklarını aktaran Zarifoğlu, dört çocuğunun da Ankara doğumlu olduğunu söyledi.Zarifoğlu, Necip Fazıl Kısakürek'in, babası ve Abdülhakim Arvasi'yi görmek için sık sık Van'a geldiğini, Cahit Zarifoğlu ile evlendikten sonra da kendi evlerine geldiğini ifade etti.Necip Fazıl geldiğinde onun sevdiği çorbayı yaptığını anlatan Zarifoğlu, o zamanlar pek güzel yemek yapamadığı halde o çorbayı çok güzel yaptığını anlattı.Zarifoğlu, saygıya dayalı bir evlilikleri olduğuna vurgu yaparak, "Cahit Bey çok konuşan biri değildi. Neyi sever diye soramıyordum da... 'Bu yemeği sevdi, demek ki bunu yapmam lazım.' diye yaşayarak (öğrendim)." dedi."Beraber umreye, hacca gitmeyi çok istedi ama imkanımız yoktu"Erdem Bayazıt'la bir süre aynı apartmanda oturduklarına dikkati çeken Zarifoğlu, şöyle devam etti:"Çocukları çok seven biriydi. Bir annenin sevebileceği kadar seven ve ilgilenen biriydi. Sonradan beraber umreye, hacca gitmeyi çok istedi ama hem imkanımız yoktu hem çocuklar çok küçüktü. Çocukların okulu, sık sık taşınmalarımız, evden çıkmalarımız oldu. Kötü ev sahiplerine denk geldik. Bir ev uzaktı okula, diğerine gittik. Yani evden yüzümüz hiç gülmedi, bir evde 4 ay oturduğumuzu bilirim."Cahit Zarifoğlu'nun sürekli yazdığının altını çizen Berat Zarifoğlu, "Çok mutluyduk. Her yere beraber gitmek isterdi. 'Sen umreye git gel, çocuklar küçük sonra beraber gideriz.' derdi. Ayrılmak istemezdi, en mutlu olduğu şey çocukları, evi ve beraber gezmelerimizdi." şeklinde konuştu."Birkaç defa 'Keşke Cahit Beyle evlenmeseydim' demiştim"Eşinin hiçbir şeye kızmadığına dikkati çeken Zarifoğlu, "Çocuklarına doyamadan gitmesine ben çok üzüldüm. 11 senelik bir evliliğimiz olmuştu. Hiç hastalığı yoktu, bir şikayet üzerine, karın ağrısıyla başlayıp... 32 sene oldu. Az bir zamandı ama dolu doluydu. Mutlu geçirildi. Güzel günlerdi. Hiç öleceğini düşünmemiştik. Daha umreye gidecektik imkan olunca. Ondan sonra evimiz oldu, 31 senedir bu evdeyiz, oturuyoruz. Sıkıntıyı, maddi anlamda zorluğu o çekti." ifadelerini kullandı.Zarifoğlu, eşinin çocukların ödevleriyle ilgilendiğini, onlara masal anlattığını söyleyerek, "Birkaç defa 'Keşke Cahit Beyle evlenmeseydim.' demiştim. İşiyle evliydi, yazı yazıyordu ama sonradan çok güzel şeyler yazdığını hayranlarından biri olarak gördüm. Hem hocamdı, hem kocamdı." değerlendirmesinde bulundu."Anlayışlı, merhametli ve kaliteli"Rasim Özdenören, Akif İnan, Erdem Bayazıt gibi isimlerin, babası Kasım Arvas'ın sohbetlerine katıldığını aktaran Zarifoğlu, vefatının ardından Cahit Zarifoğlu'nun arkadaşlarının kendileriyle yakından ilgilendiğini dile getirdi.Zarifoğlu, ardında çok güzel şeyler bırakan Cahit Zarifoğlu'nun, birçok kişi üzerinde de emeği olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:"Necip Fazıl'ın talebelerinden ilk Cahit Bey ona kavuştu. Zaten Cahit Bey hastanede bir rüya görmüştü. Necip Fazıl ona 'Buralar çok kıymetli, 20-25 sene sonra buralar çok daha değerli olacak. Buraya gelecek misiniz?' demiş. 25 gün sonra ilk Cahit kavuştu ona."Eşini anlayışlı, merhametli ve kaliteli olarak tarif eden Zarifoğlu, Cahit Zarifoğlu'nu kibarlığı, çalışkanlığı ve fedakarlığıyla hatırladığını sözlerine ekledi.