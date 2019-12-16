Necip Hablemitoğlu kimdir? Necip Hablemitoğlu ne zaman öldü? Necip Hablemitoğlu suikastı! Necip Hablemitoğlu biyografisi ve hayatı

Tarihçi ve yazar Necip Habletmitoğlu 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmiştir. Peki Necip Hablemitoğlu kimdir? Necip Hablemitoğlu suikastı nasıl oldu ve Necip Hablemitoğlu biyografisi, hayatı hakkında detaylar nelerdir. İşte Necip Hablemitoğlu'nun bilinmeyenleri…

NECİP HABLEMİTOĞLU KİMDİR?

Necip Hablemitoğlu 28 Kasım 1954 Ankara doğlumludur. Evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

Hablemitoğlu, 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. 1977-1978 yıllarında "Dilde, Fikirde, İşde Birlik" adlı aylık bir dergi yayımladı. Uzun yıllar çeşitli kuruluşlarda basın müşaviri olarak çalıştıktan sonra Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde yüksek lisans ve doktora yaptı.

Evli ve iki kız çocuğu babası olan Necip Hablemitoğlu Türkiye dışındaki Türk topluluklarının yakın tarihi ile ilgili olarak çalışmalar yapmıştır. Orta Avrupa ve Balkanlar'da Türk eserleri, Türk azınlıkları ve Türk şehitlikleri konularında alan çalışmaları yürütmüş, ve bu konularda çeşitli projelerde aktif rol almıştır. Çalışma alanına ilişkin çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Hablemitoğlu, öldürüldüğü 18 Aralık 2002 tarihine kadar Ankara Üniversitesi'nde doçent doktor öğretim görevlisi olarak yirmi yıl süresince Atatürk ilkeleri ve devrim tarihi derslerini verdi.

Kendisi gibi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu ile evli, Kanije (Kanije, Osmanlı devletinin en batıdaki kalesi) ve Uyvar (Uyvar, Osmanlı'nın en kuzeydeki kalesi) adında iki kız çocuk babası idi.

Necip Hablemitoğlu

NECİP HABLEMİTOĞLU NE ZAMAN ÖLDÜRÜLDÜ?

Tarihçi ve yazar Necip Habletmitoğlu 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmiştir.

NECİP HABLEMİTOĞLU SUİKASTI NASIL OLDU?

Soruşturmayı yürüten emniyet yetkililerinden alınan bilgilere göre saldırı 20.45'te gerçekleşti. Hablemitoğlu, Ankara Üniversitesi'ndeki "Devrim Tarihi" konulu dersini verdikten sonra kendi kullandığı 06 TF 647 plakalı özel aracıyla Portakal Çiçeği 40 numaradaki evine döndü. Aracını, apartmanın önüne park eden Hablemitoğlu, apartmana girmek üzere arkasını döndüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı.

Sayıları belirlenemeyen saldırganlar Hablemitoğlu'nun başına doğru iki el ateş etti. Kurşunlardan biri sol gözüne isabet eden Hablemitoğlu, park yerindeki iki aracın arasına düşerek hayatını kaybetti.

Necip Hablemitoğlu

NECİP HABLEMİTOĞLU BİYOGRAFİSİ VE NECİP HABLEMİTOĞLU HAYATI

1954 yılında Ankara'da doğdu. 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. 1977-1978 yıllarında 'Dilde Fikirde İşde Brlik' adlı aylık dergiyi yayınladı. Uzun yıllar çeşitli kuruluşlarda basın müşaviri olarak çalıştı. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde yüksek lisans ve doktora yaptı. Türkiye dışındaki Türk topluluklarının yakın tarihi ile ilgili olarak çalışmalar yaptı. Orta Avrupa ve Balkanlar'da Türk eserleri, Türk azınlıkları ve şehitlikler konusunda alan çalışmaları yürüttü. Ankara Üniversitesi'nde Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi dersi verdi. Evli ve iki kız çocuk babasıydı. 2002 yılında Ankara'da öldürüldü.

Kendisi gibi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu ile evli olan Necip Hablemitoğlu, Kanije (Kanije, Osmanlı devletinin en batıdaki kalesi) ve Uyvar (Uyvar, Osmanlı'nın en kuzeydeki kalesi) adında iki kız çocuk babası idi. Necip Hablemitoğlu, 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. 1977-1978 yıllarında "Dilde, Fikirde, İşde Birlik" adlı aylık bir dergi yayımladı. Uzun yıllar çeşitli kuruluşlarda basın müşaviri olarak çalıştıktan sonra Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde yüksek lisans ve doktora yaptı.