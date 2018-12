Necip Hablemitoğlu Ödülleri Sahiplerini Buldu

15 Aralık 2018 Cumartesi 23:45



MALTEPE Belediyesi tarafından verilen Necip Hablemitoğlu Toplumsal Duyarlılık Ödülleri sahiplerini buldu. Ölümünün on altıncı yılında Necip Hablemitoğlu, bir kez daha anıldı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Necip Hablemitoğlu Toplumsal Duyarlılık Ödülleri sahiplerini buldu. Maltepe Belediyesi 'nin ev sahipliğini yaptığı törene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin sunuculuğunu Metin Uca yaptı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Necip Hablemitoğlu'nun eşi Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu 'nun da katıldığı ödül töreninde gazeteci Uğur Dündar , eğitimci ve sanatçı Müjdat Gezen , eğitim uzmanı Demet Bilgiç, AHBAP Platformu kurucusu ve yöneticisi sanatçı Haluk Levent ve nörolog Dr. Sevda Sarıkaya 'ya ödülleri takdim edildi."SİYASİ PARTİ GÖZETMEKSİZİN BİR ARAYA GELDİK"Ödül töreninde konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, siyasi parti gözetmeksizin herkes ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Necip Hablemitoğlu Ödül Töreni'nin Maltepe'de yapılmasından da sevinç duyduğunu belirten Kılıç, "Böylesine bir yurtsevere Atatürk milliyetçisi bir değerimize ev sahipliği yapmak, benim için bir onurdur. Geçen yıl Ankara 'da Sayın Hablemitoğlu bu ödülü bana layık gördüklerinde orada yaptığım konuşmada dedim ki, 'Hablemitoğlu'nun mutlaka bir gün Maltepe'ye gelmesi lazım. Türkan Saylan ile buluşması gerekiyor' dedim. Birçok aydınımızın, yurtseverimizin yanında Türkan Saylan'ın çatısı altında Hablemitoğlu'nu ağırlamak, O'nun dostlarını ağırlamak, onun düşüncelerini bir kere daha anlamaya çalışmak bizim için çok kutsal ve çok kıymetli. Siyasi parti gözetmeksizin Hablemitoğlu Ödül Töreni'nde bir araya gelmek, gerçekten arzuladığım bir fotoğraf. O da zaten hep bunun mücadelesini verdi" dedi."BU AKŞAM NECİP'İ HEP BİRLİKTE ANIYORUZ"Törende söz alan Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, üzüntülerini paylaşan herkese teşekkür ederek sözlerine başladı. Hablemitoğlu, "Maltepe Belediye Başkanımız Ali Kılıç, kimsenin yapamadığını yaptı, bizi buraya kadar getirdi. Teşekkür ediyorum, her birimiz ve Necip adına. Gelebilen, gelemeyen, kalbi bizim ile olan ve ağırlığı değişse de hiç bitmeyen üzüntümüzü bizim ile paylaşan herkese bir kez daha teşekkür ederim. Necip Hablemitoğlu'nun kaybından sonra geçirdiğimiz on altı yılı tamamladığımız bu günlerde, toplumsal duyarlılıkları için teşekkür edeceğimiz kıymetli isimler ile Necip'i birlikte anıyoruz bu akşam" ifadelerini kullandı.NECİP HABLEMİTOĞLU KİMDİR ?Necip Hablemitoğlu, 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. 1977-1978 yıllarında "Dilde, Fikirde, İşte Birlikö adlı aylık bir dergi yayımladı. Uzun yıllar çeşitli kuruluşlarda basın müşaviri olarak çalıştıktan sonra Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde yüksek lisans ve doktora yaptı. Aynı yerde eğitim görevlisi olarak yirmi yıl Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi dersleri verdi. 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. - İstanbul