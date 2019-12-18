2002 yılında evinin önünde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, ölümünün 17. yılında mezarı başında anıldı.



Uğradığı suikast sonucu öldürülen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, ölüm yıl dönümünde Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Anma töreninde Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu, "Biz yalnız değiliz bu ülkede, şöyle yalnız değiliz; bu kaderi yaşayan, bu sonu yaşayan ilk ve son aile değiliz. Bizim gibi yüzlerce insan var ama artık lütfen kimse ölmesin. Bir yandan hakkımız olan adaleti talep ederken, bu ölümlerin de durdurulmasını istiyoruz. Bu ölümler çoğalmasın, bunu diliyoruz. Buna sesimizi yükseltelim" dedi.



Sevenleri Hablemitoğlu'nun kabrine karanfiller bıraktı. - ANKARA

Kaynak: İHA