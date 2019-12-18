Haberler » Güncel » Necip Hablemitoğlu ölümünün 17. yılında mezarı başında anıldı - Haber

Necip Hablemitoğlu ölümünün 17. yılında mezarı başında anıldı

2002 yılında evinin önünde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, ölümünün 17. yılında mezarı başında anıldı.

18.12.2019 14:07 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:12Necip Hablemitoğlu ölümünün 17. yılında mezarı başında anıldı
2002 yılında evinin önünde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, ölümünün 17. yılında mezarı başında anıldı.

Uğradığı suikast sonucu öldürülen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, ölüm yıl dönümünde Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Anma töreninde Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu, "Biz yalnız değiliz bu ülkede, şöyle yalnız değiliz; bu kaderi yaşayan, bu sonu yaşayan ilk ve son aile değiliz. Bizim gibi yüzlerce insan var ama artık lütfen kimse ölmesin. Bir yandan hakkımız olan adaleti talep ederken, bu ölümlerin de durdurulmasını istiyoruz. Bu ölümler çoğalmasın, bunu diliyoruz. Buna sesimizi yükseltelim" dedi.

Sevenleri Hablemitoğlu'nun kabrine karanfiller bıraktı. - ANKARA

Ankara Üniversitesi, Necip Hablemitoğlu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:46 İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Müslümanların birçok sorunu ABD müdahalesinden kaynaklıdır" - Haber
16:46 "Bahis yasaları gözden geçirilsin" önerisi - Haber
16:46 DEAŞ Irak'ta tır şoförlerine ateş açtı: 3 ölü - Haber
16:46 Güdül ilçesinde "Tuzun Sağlığa Zararı" konulu seminer düzenlendi - Haber
16:45 BEYOĞLU'NDA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ "KIZ KAÇIRMA" ÇATIŞMASINDA SANIĞA 31 YIL HAPİS - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
14:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı - Haber
13:36 Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Haber
12:26 Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur - Haber
18.12.2019 16:46:15