Necip Hakkındaki Yolsuzluk Davasının İlk Duruşması Yapıldı

Kaynak: AA

KUALA Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak hakkında kamu kalkınma fonu (1MDB) yolsuzluğu kapsamında açılan davanın ilk duruşması yapıldı.Necip, Malezya basınının "tarihi" olarak adlandırdığı duruşma için öğlen saatlerinde Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesi binasına geldi.Necip, ailesiyle kendisini destekleyen vatandaşların alkış ve duaları eşliğinde mahkeme salonuna girdi.1MDB yolsuzluğu skandalını ortaya çıkaran The Sarawak Report internet sitesinin kurucusu İngiliz gazeteci Clare Rewcastle Brown da duruşma salonundaydı.Duruşmadan önce basına konuşan Brown, bir gazeteci olarak görevini yaptığı için burada olduğunu belirterek, "Şahsi bir mesele yok. Sadece adaletin tesis edildiğini görmek için buradayım." dedi."Savcılık Necip'in suçluluğunu kanıtlayacak"İlk duruşma, Necip'e yöneltilen "gücü kötüye kullanma", "emaneti suistimal" ve "kara para aklama" üzerine 7 farklı suçlamayla ilgili düzenlendi.Duruşmada Başsavcı Tommy Thomas, "Yaklaşık 10 yıldır ülkedeki en güçlü mevkiyi işgal eden bir eski başbakana karşı açılan davaların ilk duruşmasında bulunmak benim için büyük bir ayrıcalık." diye konuştu.Necip Rezak'ın elindeki siyasi gücü kullanarak milletinin servetiyle oynadığını iddia eden Thomas, "Savcılık, Necip Rezak'ın başbakanlık ve hazine bakanlığı makamlarını kullanarak 42 milyon Malezya ringgiti zimmetine geçirdiğini kanıtlayacaktır." ifadesini kullandı.Başsavcı ayrıca, duruşma sürecinde Necip'in, 2014'te, devletin fonuna ait paradan bir mağazada yaptığı 130 bin dolar harcamanın da kanıtlanacağını kaydetti.Mahkeme salonunda Necip'in avukatlarının duruşmayı erteleme talebinin savcılar tarafından art arda reddedilmesi üzerine savcılar ve avukatlar arasında kısa bir arbede yaşandı.Duruşmanın sonunda eski Başbakan Necip, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirtti.1MDB yolsuzluğu soruşturmasının ilk mahkeme duruşması, yerel saatle 17.30 civarında son bulurken bir sonraki duruşmanın 15 Nisan'da yapılacağı duyuruldu.Necip Rezak 42 ayrı suçtan yargılanıyorEski Malezya Başbakanı Necip Rezak hakkındaki yolsuzluk iddiaları ilk olarak 2015'te, The Sarawak Report internet sitesinin yayımladığı belgelerle gündeme gelmişti.Sitede Necip'in 1MDB fonundan para çaldığı ve kişisel hesabına 681 milyon dolar transfer ettiğine dair belgeler ortaya çıkmıştı.İddialardan kısa süre sonra Necip, internet sitesinin kurucusu İngiliz gazeteci Brown hakkında yakalama kararı çıkartmış, yolsuzluk iddiaları soruşturmasını yürüten başsavcının görevine 2016'da son vermişti.Geçen yıl 9 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimleri kaybetmesinin ardından Necip, 11 Mayıs'ta ailesiyle Endonezya'ya gitmek üzereyken durdurulmuş, 12 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığınca kendisine yurt dışına seyahat yasağı getirilmişti.Seçimlerden bir ay sonra Necip'in evinde yapılan aramalarda 1,1 milyar Malezya ringgiti (269 milyon dolar) nakit para bulunmuş, bu paraların 1MDB fonundan zimmetlendiği öne sürülmüştü.4 Temmuz'da yeniden başlayan 1MDB yolsuzluğu soruşturması kapsamında Necip, devlet fonundan zimmetine 42 milyon ringgit (10 milyon dolar) para geçirmekle suçlanmıştı.Necip, hakkındaki suçlamalardan ötürü iki defa gözaltına alınmış, kefaletle serbest bırakılmıştı.Eski Malezya Başbakanı "emaneti suistimal", "gücü kötüye kullanma" ve "kara para aklama" suçlamaları kapsamında 42 münferit suçtan yargılanıyor.