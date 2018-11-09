09 Kasım 2018, 18:43
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Necip Memili ile İrem Altuğ'un El Ele Görüntülendiği İddia Edildi

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Çukur'a bu sezon katılan Necip Memili ve Ayşe rolünü canlandıran İrem Altuğ'un el ele görüldüğü iddia edildi.

Show TV'nin reyting rekortmeni fenomen dizisi 'Çukur', pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Çukur'a bu sezon katılan Necip Memili ve Ayşe rolünü canlandıran İrem Altuğ'un el ele görüldüğü iddia edildi.

DİZİDE YENGESİNİ CANLANDIRIYOR!

Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Necip Memili'yle ilgili son günlerde kulislerde bir de aşk iddiası dolaşıyor. Adanalı ünlü oyuncunun dizide kendisi gibi 1980 doğumlu olan yengesi Ayşe'yi canlandıran İrem Altuğ'la yakınlaştığı konuşuluyor.

EL ELE GÖRÜLDÜLER

Altuğ ve Memili'nin geçen günlerde Moda sokaklarında el ele yürürken görüldüğü söylentisi de beraberlik iddiasını güçlendirdi.

TV,Çukur,Necip Memili
09 Kasım 2018 Cuma 18:43



YORUMLAR (7)
HANIM SUYU ISIT: Bir yenge sevdası almış başını gidiyor
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KUZEYİN UŞAĞI: SİZİN VE SİZİN GİBİ ŞİDDET DİZİLERİNDEN DOLAYI SOKAKLAR VAHŞİ BATIYA DÖNÜYOR. POMPALI TÜFEKLER ÖZENTİ KABADAYILAR EŞKİYALAR. GENÇLER ÖLÜP GİDİYOR. NE YAZIK Kİ SİZE SES ÇIKARMAYAN GÖRMEYEN RTÜK VE ARKASI.
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CUMALI REIS: ii yaptın gıral
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BERAT: hah ha
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