Necip Rezak Eşine Yöneltilen Rüşvet Suçlamasıyla İlgili İfade Verdi

KUALA Eski Malezya
Başbakanı Necip Rezak
, isminin karıştığı Malezya Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında eşi Rosmah Mansor'a yöneltilen rüşvet suçlamalarına ilişkin ifadesi alınmak üzere mahkemeye çağrıldı.
Bu sabah Putrajaya'daki Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) binasına gelen Necip, yaklaşık 4 saat süren ifadesinin ardından binadan ayrıldı.
Basına yansıyan haberlerde, geçen hafta eşi Rosmah'ın suçlu bulunduğu rüşvet dosyasına dair mahkemeyi bilgilendirmesi için eski başbakanın ifadesinin alındığı belirtildi.
Rosmah 15 Kasım'da mahkemede, Sarawak eyaletinin kırsal bölgelerindeki okullara güneş enerjisi panelleri kurulmasına yönelik projenin, kendisine yakın bir şirkete verilmesini sağlamak için şirket yöneticisinden 187,5 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 45 milyon dolar) talep etmek ve bu paranın 1,5 milyonunu almakla suçlanmıştı. Mahkeme, Rosmah'ın 1 milyon Malezya ringgiti kefalet ödemesi yönünde hüküm vermiş ve Rosmah da kefaleti ödemesinin ardından serbest bırakılmıştı.
Yolsuzluk ve kara para aklama gibi 17 suçtan yargılanan Rosmah Mansor, daha önce de 3 Ekim'de tutuklanmış, 4 Ekim
'de kefaletle serbest kalmıştı.
1MDB yolsuzluk soruşturması
Malezya'nın kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad (1MDB)" yolsuzluğu soruşturmasında yer alan belgelere göre, eski Başbakan Necip'in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.
Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti. Başsavcılık
, Necip'in 5 şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.
Necip hakkındaki soruşturma, 6 Mayıs
genel seçimlerini kaybetmesinin ardından tekrar başlatılmıştı. Eski Başbakan, 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında 30'un üzerinde suç iddiasıyla yargılanıyor.
19 Kasım 2018 Pazartesi 11:48