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Necip Uysal'dan sakatlanan Dorukhan'a: Ne oldu lan

Beşiktaş'ın Alanyaspor'u yendiği maçta gözyaşları içinde sahayı terk eden Dorukhan üzüntü yaratmıştı. Kenarda ısınan Necip'in ise önünde sedyede yatan Dorukhan'a "Ne oldu lan" diye sorması izleyenleri şaşırtırken, sosyal medyada da çok konuşuldu.

07.10.2019 10:52

Beşiktaş'ın Alanyaspor'u evinde 2-0 mağlup ettiği maçta siyah beyazlı ekibin genç oyuncusu Dorukhan'ın dizi dönmüştü. Genç oyuncu gözyaşları içinde sahayı terk ederken, takım arkadaşı Necip Uysal ile aralarında geçen diyalog ise geceye damga vurdu.

Beşiktaş, Süper Lig'de Alanyaspor'u evinde yenerek 4 hafta aradan sonra galibiyet alarak nefes almıştı. Ancak Dorukhan'ın yaşadığı sakatlık galibiyet sevincinin önüne geçmişti. Genç oyuncu takım arkadaşı Vida ile çarpıştığı pozisyon sonrasında sedyeyle oyunu terk etti. Dorukhan'ın 4 ay sahalardan uzak kalması beklenirken, oyuncu ile Necip arasında geçen diyalog çok konuşuldu.

NECİP'DEN DORUKHAN'A: NE OLDU LAN

Mücadeleye yedek başlayan Necip Uysal kenarda ısırnırken önünde sedye ile Dorukhan Toköz geçti. Arkadaşının durumunu merak eden siyah-beyazlı Kaptan'ın tepkisi yayıncı kuruluş mikrofonlarına yansıdı. Necip, sedyedeki Dorukhan'a "Ne oldu lan Dorukhan" diyerek son durumunu sordu. Maçın canlı yayınına yansıyan bu soru özellikle sosyal medyada gündem oldu.

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Necip Uysal'dan sakatlanan Dorukhan'a: Ne oldu lan

Aytemiz Alanyaspor, Necip Uysal, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR(15)
ZİYAA:Ne var lan bunda , bakın ben de lan dedim. Arkadaş arasında olur böyle konuşmalar abartmaya gerek yok.
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7 1
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TRGT:ne oldu ki
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1 1
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MECZUP:Abi olduğu için samimiyetinden soruyor adamın suçu ne abartmayı seviyorsunuz
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10 1
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MECZUP:ABİ OLARAK SAMİMİYETİNDEN SORUYOR ADAMIN SUÇU NE ABARTMAYA BAYILIR BİZİM MİLLLET
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6 1
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ONUR:şu necip de futbolcuyum dıyorya daha ne dıyım
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5 5
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BJK''Lİ ANTİ CİMBOŞ:6 saray medyası işte. . !
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17 10
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ADANALI:ULA GS NİN . . . NEYSE. BU HABERDEN DE TUTUP GS Yİ SUÇLAYAN CAHİLE NE ANLATSAM BOŞ SENİ ELİME VERSELER YİNE ADAM OLMAZSIN HIRPALANDIĞINLA KALIRSIN. SENİ BEN BİLE ADAM EDEMEM DÜŞÜN ARTIK AHVALİNİ
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0 0
GSLLİ.. ANTİ KARA KARGA:nolacak sekiz taşlı hazımsız taraftar yorumu böle olur
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5 14
MTT:Siz bunu gündem yapmaya çalışıyorsunuz! O ikisinin arasındaki muhabbet, bu kadar da özellerine girmeyin futbolcuların. Geçmiş olsun Dorukhan ve Beşiktaş'' a. . .
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21 3
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DAV:Özel ne lan
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3 1
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