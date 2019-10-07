Necip Uysal'dan sakatlanan Dorukhan'a: Ne oldu lan

Beşiktaş'ın Alanyaspor'u evinde 2-0 mağlup ettiği maçta siyah beyazlı ekibin genç oyuncusu Dorukhan'ın dizi dönmüştü. Genç oyuncu gözyaşları içinde sahayı terk ederken, takım arkadaşı Necip Uysal ile aralarında geçen diyalog ise geceye damga vurdu.

Beşiktaş, Süper Lig'de Alanyaspor'u evinde yenerek 4 hafta aradan sonra galibiyet alarak nefes almıştı. Ancak Dorukhan'ın yaşadığı sakatlık galibiyet sevincinin önüne geçmişti. Genç oyuncu takım arkadaşı Vida ile çarpıştığı pozisyon sonrasında sedyeyle oyunu terk etti. Dorukhan'ın 4 ay sahalardan uzak kalması beklenirken, oyuncu ile Necip arasında geçen diyalog çok konuşuldu.

NECİP'DEN DORUKHAN'A: NE OLDU LAN

Mücadeleye yedek başlayan Necip Uysal kenarda ısırnırken önünde sedye ile Dorukhan Toköz geçti. Arkadaşının durumunu merak eden siyah-beyazlı Kaptan'ın tepkisi yayıncı kuruluş mikrofonlarına yansıdı. Necip, sedyedeki Dorukhan'a "Ne oldu lan Dorukhan" diyerek son durumunu sordu. Maçın canlı yayınına yansıyan bu soru özellikle sosyal medyada gündem oldu.