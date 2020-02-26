Necmettin Erbakan'ın fotoğraflarından oluşan sergi ziyarete açıldı

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın fotoğraflarının yer aldığı sergi, Eminönü Meydanı'nda açıldı.

Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları tarafından düzenlenen sergide, 9 yıl önce vefat eden Necmettin Erbakan'ın çeşitli dönemlerde çekilen fotoğrafları ve görüşlerinin bulunduğu yazılar yer aldı.

Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Başkanı Nagehan Gül Asiltürk, yaptığı konuşmada, her yıl Erbakan'ı anlamak ve anlatmak için etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Erbakan Haftası'nın bu yılki temasının "üretim, kalkınma ve adil paylaşım" olarak belirlendiğini dile getiren Asiltürk, "Erbakan Hoca'mızın üzerinde durduğu konu, milletin refah düzeyinin yükselmesi, kalkınması ve kendi ayakları üzerinde durup kimseye muhtaç olmayacak şekilde adil paylaşımı sağlamasıdır." dedi.

Anma etkinlikleri kapsamında konferans ve seminerler düzenleneceğini anlatan Asiltürk, İstanbul'un 39 ilçesinde düzenlenecek etkinliklerle Erbakan'ı topluma anlatmaya çalıştıklarına dikkati çekti.

Asiltürk, yarın Necmettin Erbakan'ın kabrinin ziyaret edileceğini, hafta boyunca da teşkilat mensubu kişilerin kabir başında nöbet tutacaklarını belirtti.

Serginin açılışına, Saadet Partisi Fatih İlçe Başkanı Muzaffer Serenli ve partililer katıldı.

Kaynak: AA