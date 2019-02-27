Necmettin Erbakan'ın Ölümünün 8. Yılı

Eski Başbakan Necmettin Erbakan
, ölümünün 8. yılında Sivas
'ta anıldı.
Erbakan'ın ölümünün 8. yılı dolayısıyla Saadet Partisi
İl Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı
'nda anma programı düzenlendi.
Programda konuşan Saadet Partisi İl Başkanı Mehmet Zahit Tokgöz, Erbakan'ı rahmet, minnet ve hasretle andıklarını söyledi.
Saadet Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Melih Seçilmiş
de "Toplum olarak maalesef kaybetmeden elimizdekilerin kıymetini bilemiyoruz." dedi.
Anma programında dua okundu, meydanda oluşturulan fikir duvarına vatandaşlar ve partililer Erbakan ve siyasi düşüncesiyle ilgili düşüncelerini yazdı.
Daha sonra Tokgöz ve Seçilmiş, partililere ve vatandaşlara lokma dağıttı.
Anma programına çok sayıda partili katıldı.
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Kaynak: AA