Necmettin Erbakan'ın Vefatının 8. Yılı

Kaynak: AA

Eski Başbakan Necmettin Erbakan, ölümünün 8. yılında Sivas'ta anıldı.Saadet Partisi İl Başkanlığı tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mustafa Kamalak, anma programında yaptığı konuşmada, Erbakan'ı çok yakından tanıma imkanı bulduğunu ifade etti.Erbakan'ın samimi bir mümin olduğunu dile getiren Kamalak, "İhlaslı bir Müslümandı, ibadetlerine düşkündü. Çok zeki ve çok çalışkandı, bir aksiyon adamıydı. Erbakan, idealist bir devlet adamıydı, İslam aleminin lideriydi." diye konuştu.Erbakan'ın birçok fabrikanın temelini attığını ve yaygın bir sanayileşme hamlesi başlattığını dile getiren Kamalak, şunları kaydetti:"Ona göre tüm insanlığın saadeti, huzur ve mutluluğu için peygamberlerin hak anlayışına dayalı 'yeni bir dünya' kurmak gerekiyordu. Bunun için de işe, bulunduğumuz yerden, Türkiyemizden başlamak icap ediyordu. Hocamız, 'ağır sanayi, yerli sanayi, milli sanayi' diyordu. 'Herkese iş, herkese AŞ' diyordu. Dengeli ve yaygın bir sanayileşme öngörüyordu. Mekanı cennet olsun."Saadet Partisi İl Başkanı Mehmet Zait Tokgöz de Erbakan'ı çok büyük bir lider olduğunu belirtti.Daha sonra Erbakan'ın hayatı ve siyasi çalışmalarını anlatan sinevizyon izletildi.Programa, Saadet Partisi Sivas Belediye Başkan adayı Melih Seçilmiş, ilçe ve belde belediye başkan adayları ile çok sayıda partili katıldı.