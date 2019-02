Necmettin Erbakan, Kabri Başında Anıldı

Kaynak: AA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Necmettin Erbakan'ın vesayet ve zulme karşı her zaman dik ve kararlı durduğunu, bu uğurda bedel ödemiş çok değerli siyaset ve bilim adamı olduğunu belirterek, "Bin yıl sürecek' dedikleri 28 Şubat, darbe girişimi ve vesayet odaklarının, milli iradeye karşı gösterdikleri hoyratça tutumlar, 4 yıl sonra yine millet iradesiyle Erbakan'ın yol arkadaşı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi tarafından tasfiye edilmiş ve millet egemenliği, iktidar olmuştur. 16 yıldır da bu iktidar devam etmektedir." dedi.Seçim çalışmalarını Zeytinburnu ilçesinde sürdüren Yıldırım, 54. Hükümetin Başbakanı Necmettin Erbakan'ı vefatının 8. yılında kabri başında andı. Erbakan'ın Merkez Efendi'deki kabrinin başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.Ardından Yıldırım, Erbakan'ın kabrine karanfiller koydu ve ruhuna fatiha okudu. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, Erbakan'ın yakın siyasi tarihte Türkiye'nin en önemli siyasetçilerinden olduğunu söyledi.Vefatının 8'inci seneyi devriyesi dolayısıyla Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret ettiğini dile getiren Yıldırım, "Bu münasebetle kabri başında kendisini andık, dualar okuduk. Hocamızın mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Bu vesileyle bu ülke, bu millet için çalışan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu."Erbakan Hocamız, vesayete, zulme karşı her zaman dik ve kararlı durmasını bilmiş, bu uğurda bedel ödemiş çok değerli bir siyasetçi ve bilim adamıdır" diyen Yıldırım, "Bizler Necmettin Erbakan Hocamızdan feyiz almış, onun talebesi olmuş, onun bize verdiği millet sevgisi, Türkiye'nin ali menfaatlerinin her dönemde korunması, millet iradesine sahip çıkılması yönündeki milli ve yerli duruş ülküsüyle başta liderimiz Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere onun açtığı yolda ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.16 yıl içerisinde Erbakan'ın karşılaştığı, 28 Şubat sürecinin benzeri süreçlerle kendilerinin de muhatap olduğunu anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:" 'Bin yıl sürecek' dedikleri 28 Şubat, darbe girişimi, vesayet odaklarının, milli iradeye karşı gösterdikleri hoyratça tutumlar, 4 yıl sonra yine millet iradesiyle Erbakan'ın yol arkadaşı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi tarafından tasfiye edilmiş ve millet egemenliği, iktidar olmuştur. 16 yıldır da bu iktidar devam etmektedir. İnşallah bundan sonra da bu millet, ne Gezi olaylarında ne 17/25 Aralık'ta ne elektronik muhtırada ne de 15 Temmuz alçak girişimine pabuç bıraktı. Bu odaklara fırsat vermedi. Bundan böyle de hiçbir fırsat vermeyecektir. Bu şekilde ülkemizin 2023 ve Cumhuriyetimizin 100. yıl hedeflerine kararlı bir şekilde yürümeye devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha ülkemize ve milletimize bir ömür veren, hayatı boyunca mücadele etmekten hiç yılgınlık göstermeyen Erbakan Hocamıza ve vefat eden büyüklerimize ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun."Yıldırım'ın yanı sıra anma programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, İstanbul Milletvekilleri Fatma Betül Sayan Kaya, Hasan Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy ve vatandaşlar katıldı.Kabir başındaki programın ardından Yıldırım, Merkez Efendi Millet Kıraathanesini ziyaret etti. Burada yetkililerden bilgi alan Yıldırım, kitap okuyan ve ders çalışan öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra, seçim çalışmalarına devam etti.