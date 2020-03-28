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Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Zorlu'dan gençler için kampanya

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde, öğrencilerin hem fiziksel hem ruhsal sağlıklarına iyi gelmesi amacıyla bir kampanya başlattığını bildirdi.

28.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:22
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Zorlu'dan gençler için kampanya
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde, öğrencilerin hem fiziksel hem ruhsal sağlıklarına iyi gelmesi amacıyla bir kampanya başlattığını bildirdi.
Zorlu'nun, yaptığı yazılı açıklamada, kampanya kapsamında iki projenin hayata geçirildiği belirtildi.
Gençlerin birçok şeye özlem duyduklarını ama daha güzel bir gelecek için evde kalmaları gerektiğini vurgulayan Zorlu, şunları kaydetti:
"Birinci projede, gençler okudukları kitaplardan sevdikleri cümleleri '#donusummuhtesemolacak' etiketiyle sosyal medyada paylaşılıyor ve bu paylaşımlar üniversite tarafından 'Dönüşümü Muhteşem Kılacak Cümleler' adıyla kitaplaştırılacak. İkinci proje kapsamında ise öğrenciler, üniversitede yaşadıkları anılarını konu alan fotoğraflarını '#donusummuhtesemolacak' etiketiyle sosyal medyada paylaşacak ve yine bu paylaşımlar da 'Özlem Duyulan Anlar' adıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından kitaplaştırılacak. Kampanyamızın amacı, süreci gençler için de kendimiz için de daha didaktik hale getirmek ve her koşulda onların yanında olduğumuzu hatırlatmak. Necmettin Erbakan Üniversitesi, öğrencilerimizin birikimlerini, anılarını bir araya getirmek bizleri son derece mutlu ediyor. Onların da bu kampanyaya dahil olmaktan keyif aldıklarını düşünüyorum. Bu vesile ile uzakların yakınlaşmasının da bizim elimizde olduğunu göstermiş olduk. Kampanyaya destek olan tüm evlatlarımıza teşekkür ediyor, yaşadığımız bu zor günlerin bir an evvel son bulmasını temenni ediyorum."
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Kaynak: AA

Etiketler: Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Cem Zorlu, Güncel

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