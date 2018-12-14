Necmettin Nursaçan Darıca'da Sevenleriyle Buluştu

Necmettin Nursaçan Adnan Menderes
Kültür Merkezi'nde, "Peygamber Efendimiz'in Hayatı" konulu söyleşisiyle sevenleriyle buluştu. Televizyon
izleyicilerinin "Asr-ı Saadetten Tablolar" ve "Cuma Sohbetleri" gibi programlarla tanıdığı Necmettin Nursaçan'ın sohbetini dinlemek için Darıca
'lılar salonu doldurdu. Sevenlerine seslenen Nursaçan, zaman zaman Hazreti Muhammed
'in hayatından kesitler sunarak sohbetine devam etti. Bütün müminlerin onun hayatını örnek alarak yaşantısını şekillendirmesi gerektiğini söyleyen Nursaçan, Kuran
ve sünnet ışığında yaşamanın önemine dikkat çekerek, Hazreti Muhammed' in hayatını anlattı. Nursaçan Hoca programın sonunda kendisini sevenleriyle buluşturan Başkan Karabacak'a teşekkür ederken, Karabacak'ta Darıcalılar adına Nursaçan Hoca'ya teşekkür ederek günün anısına fincan takımı hediye etti. - KOCAELİ
Adnan Menderes,Darıca,Necmettin Nursaçan
14 Aralık 2018 Cuma 13:56