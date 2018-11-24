Necmettin Öğretmen Kabri Başında Anıldı

Tunceli
'de, memleketi Gümüşhane
'ye gelirken PKK
'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, kabri başında anıldı.
Memleketi Torul
ilçesindeki adını taşıyan Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenler, Torul Kaymakamı Hasan Hüseyin
Alpaslan ile şehit öğretmenin Demirkapı köyündeki kabrine geldi.
Öğretmen ve öğrenciler, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın kabrine karanfil bıraktı, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.
Öğrencilerden Gençağa Ünlü, Necmettin Yılmaz'ın adını taşıyan okulda okumaktan gurur duyduğunu, onu hiç unutmayacaklarını söyledi.
Zahide Ünlü de Necmettin Yılmaz'ın kaybından dolayı büyük üzüntü duyduklarını anlatarak, "Ziyarete geldik, duamızı yaptık. Biz onu görmeden sevdik. İyi ki okulumuz onun adını taşıyor. Ona Allah'tan rahmet dileyerek Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz." dedi. CHP
Milletvekilinden ziyaret
CHP Elazığ
Milletvekili Gürsel Erol
da partililerle şehit öğretmenin kabri başına geldi.
Şehit öğretmenin kabri başında dua eden ve karanfil bırakan Erol, gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Necmettin öğretmenin Öğretmenler Günü'nü kutlamak için kabrini ziyarete geldiklerini söyledi.
" Türkiye
'nin böyle evlatları olduğu sürece bu ülkenin ulusal bütünlüğüne, aydınlık geleceğine emek veren insanlarımızı unutmayacağız." diyen Erol, "Keşke Necmettin öğretmenin okulunda olabilseydik. Onunla derse, sınıfına girebilseydik. Öğrencilerle olan ilişkilerini görebilseydik. Bu da bir kader bir kısmet diyelim." ifadesini kullandı.
Necmettin öğretmenin Tunceli'de katledildiği dönemde Tunceli milletvekili olarak görev yaptığını anımsatan Erol, şunları kaydetti:
"Necmettin öğretmenin katledilmesinden sonra PKK'ya karşı Tunceli'de halk desteğiyle yürüyüş gerçekleştirmiştik. Hem Tunceli hem de Elazığ milletvekilliğim döneminde PKK ve ülkenin ulusal bütünlüğüne tehdit oluşturan bütün terör örgütlerine karşı dik duruşumuz aynen devam edecek. Bu ülke hepimizin. Türkiye Cumhuriyeti
'ni korumak, milletin, devletin bağımsızlığını ve varlığını korumak hepimizin asli görevi. Necmettin öğretmenimizin yeri cennet olsun, rahat uyusun. Onun yetiştirdiği, ders verdiği öğrenciler onun yolundan mutlaka ilerleyecektir. Bu ülkenin bağımsızlığı, üniter devlet yapısının korunması için ulusal bilinçle hareket edecektir."
Ziyarette Erol'a eşlik eden Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ağabeyi Ahmet Yılmaz da acılarını paylaşan herkese teşekkür etti.
PKK,Tunceli
24 Kasım 2018 Cumartesi 14:45