Necmettin Yüksel Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BİLECİK İNHİSAR belediye başkan adayı olan Necmettin Yüksel isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BİLECİK İNHİSAR ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Necmettin Yüksel isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BİLECİK İNHİSAR adayı Necmettin Yüksel kimdir? BTP BİLECİK İNHİSAR adayı Necmettin Yüksel yüzde kaç oy aldı?

Necmettin Yüksel Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BİLECİK İNHİSAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Necmettin Yüksel İNHİSAR ilçesinde % 0,00 oranında oy almıştır. İNHİSAR ilçesinde % 0,00 oranında oy olan Necmettin Yüksel adlı BTP adayı toplamda 0 adet oy sayısına ulaştı.

BİLECİK İNHİSAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.