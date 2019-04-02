Necmi Sarıkaya Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP YOZGAT ÇANDIR belediye başkan adayı olan Necmi Sarıkaya isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. YOZGAT ÇANDIR ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Necmi Sarıkaya isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP YOZGAT ÇANDIR adayı Necmi Sarıkaya kimdir? BTP YOZGAT ÇANDIR adayı Necmi Sarıkaya yüzde kaç oy aldı?

Necmi Sarıkaya Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP YOZGAT ÇANDIR belediye başkan adayı olarak gösterilen Necmi Sarıkaya ÇANDIR ilçesinde % 0,00 oranında oy almıştır. ÇANDIR ilçesinde % 0,00 oranında oy olan Necmi Sarıkaya adlı BTP adayı toplamda 0 adet oy sayısına ulaştı.

YOZGAT ÇANDIR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.