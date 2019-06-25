25.06.2019 13:06
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Necmi Temizel Spor Kompleksinde yaz sezonu açılıyor

Necmi Temizel Spor Kompleksinde yaz sezonu açılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve BESOT tarafından işletmesi yapılan Necmi Temizel Spor Kompleksi'nde yaz sezonu açılıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve BESOT tarafından işletmesi yapılan Necmi Temizel Spor Kompleksi'nde yaz sezonu açılıyor. Manisalılar tesis içerisinde yer alan hijyenik ve güvenli havuzda bir yandan yazın tadını çıkarırken, yeşillikler içerisindeki kafeteryada da dinlenme fırsatı bulacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve BESOT tarafından işletmesi yapılan Necmi Temizel Spor Kompleksi, Manisalıların yazın uğrak adreslerinden biri olmaya aday. Manisalıların hizmetine sunulan havuz, Pazartesi günü hariç haftanın 6 günü ziyaretçilerini ağırlayacak. Saat 10.00-18.00 arası açık olan ve giriş ücreti 25 TL olan tesiste, Manisalılar gün boyu serin sularda yazın tadını çıkarabilecek. Bunun yanı sıra tesis içerisinde yer alan kafeteryada da Manisalılar keyifle vakit geçirebilecek. - MANİSA
Kaynak: İHA
Manisa , Güncel

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