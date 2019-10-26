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"Neden annelerin çocukları yanında değil?"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine ilişkin, "Neden annelerin çocukları yanında değil? Okul çağındaki çocuklar neden götürülüp teröre katıldı?

26.10.2019 19:31
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine ilişkin, "Neden annelerin çocukları yanında değil? Okul çağındaki çocuklar neden götürülüp teröre katıldı? Çocuk işçiliği konusunda cümle kuran sendika var. Peki neden çocukların terörizme katılması konusunda cümle kurmuyor?" dedi.
Yalçın, Diyarbakır'da bir otelde düzenlenen Eğitim-Bir-Sen 10. Bölge Toplantısı ve Eğitim Programı'nda yaptığı konuşmada, binlerce çocuğun kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi.
Elleri kalem tutması gereken çocukların dağa kaçırıldığını ve ellerine silah verildiğine dikkati çeken Yalçın, Diyarbakır annelerinin çığlıklarını önemsediklerini ifade etti.
Annelerin 3 Eylül'de oturma eylemi başlattığına değinen Yalçın, şunları kaydetti:
"Neden annelerin çocukları yanında değil? Bu okul çağındaki çocuklar neden götürülüp teröre katıldı? Çocuk işçiliği konusunda durmadan cümle kuran sendika var. Peki neden çocukların terörizme katılması konusunda cümle kurmuyor? Neden gelen talimata göre okulları boykot ediyor? Neden yakılan okullara, karne günü okullara molotofkokteyli atılmasına ses çıkarmıyor? Neden HDP'nin önündeki anneleri ziyaret etmiyorlar?"
"Bu, son derece yerinde bir adımdır"
Türkiye'nin huzuru temin etmeye yönelik her türlü hareketini desteklediklerini vurgulayan Yalçın, ülkenin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini anlattı.
Harekatın önemine dikkati çeken Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu, son derece yerinde bir adımdır çünkü coğrafyanın huzur bulması, orada yapmak istedikleri mühendisliğin başarısız olmasına bağlı yoksa bu coğrafyanın huzur bulma ihtimali yok. Türkiye, bu süreçte bir onur mücadelesi, coğrafi açıdan bir huzur mücadelesi veriyor. İsrail'de bir gazete manşet atıyor: '6 yılda yaptığımız hazırlık 6 günde gitti' diyor. Buranın da içinde bulunduğu zeminin alınması için yüz yıldır gayret gösteriliyor. Türkiye, bu oyunu bozarken orada varlık mücadelesi verip güvenli bölge, tampon bölge temin ederek ülkemize sığınmış kardeşlerimizi yeniden oraya aktararak kendi ülkesinin toprak bütünlüğünü sağlamaya çalışırken içeride kafa bozan tipler var.
Bunları anlıyoruz. Bu ülkenin aydın kılıklı hainleri var. Adı aydın ama o aslında bir lejyoner, beslemedir."
Toplantıya çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerini temsilen Ayşegül Biçer ile Türkan Mutlu da katılarak teşekkür konuşması yaptı.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: AA


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