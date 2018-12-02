Neden Binali Yıldırım?

Yeni Türkiye'ye, Anadolu'nun manevi değerleri ile yetiştirdiği cesur bir vatan evladının Ulaştırma Bakanı, Başbakan TBMM Başkanı olması, yakışmıştı şimdi ise İstanbul'da AK Partinin Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı çok yakıştı.

Siyasetin özü üsluptur ve bir iktidar için haklılık elbette mazeret değildir. Yön tayininde asla hamaset kar etmez, önce akl-ı selim ve kalbi selime ihtiyaç vardır.

MİLLETİMİZ BİNALİ YILDIRIM'I BİLİYOR

Cumhuriyet Tarihinin en önemli projelerini hayata geçiren Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ı vefalı, cesaretli ve vatan sevdalısı olarak hatırlayacaktır. Milletimiz Binali Yıldırım'ı tarihe geçen büyük eserlerinden, hayatı kolaylaştıran dev yatırımlarından biliyor Marmaray'dan, 3. Havalimanı'dan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden, Konak Tüneli'nden, hızlı trenlerden, bölünmüş yollardan ve daha nice hizmetlerden biliyor. Milletimiz Binali Yıldırım'ı vefasıyla biliyor, cesaretli ve vatan sevdalısı yapısıyla biliyor.

15 Temmuz hain darbe girişiminde tanklar birilerine yol açarken, hainlere meydan okuyan duruşuyla biliyor. En sert rüzgarlarda bile sallanmadı, dirayetini ve inancını bir an bile kaybetmedi. Hainlere göz açtırmadı, duruşunu, asaletini hep muhafaza etti.

Şüphesiz Binali bey İstanbul'da taraflı tarafsız herkesimin sevdiği çok güçlü bir Başkan olacaktır.

Vatan millet Ümmet bilinci, tarihsel hafızası, dik durabilen Çalışkan proje odaklı, iddialı yapısı, kendisini bugünlere taşımıştır.

Görünen o ki !

AK parti, uzun bir araştırma ve teşkilat yoklaması sonrasında milletin isteğine uyarısına kulak verip, Binali Beyi aday göstererek şüphesiz bir renovasyon yapmıştır.

Bugüne kadar Hiçbir sorumluluktan kaçmadığı gibi, istikrarını da bozmadı.Onun için esas olan mutlu millet, adalet halka ve hakka hizmet olmuştur.

Bir çok kişinin ömür boyu kurulmak istediği koltuklara makam ve mevkilere...

Baba ile oğlun arasını açan, kardeşi kardeşe düşüren, dostlukları yerle yeksan eden Dünya ki pozisyonlara hiç bir zaman tamah etmemiştir.

Yürüdüğü yolda ilahi bir mana ve maksatla hesap kitap yapmadan herkesi sarıp sarmalayan naif kişiliği insani dokunuşu ile ülkemize kazandırdığı büyük hizmetler i ile milletimizin belleğinde asırlarca hep hayırla hatırlanacağını biliyoruz.

Öyle ki,

Her şart ve koşulda, O'na duyduğumuz derin bağlılık, sadakat ve vefadır;yolu yolumuzdur.

Büyük üstad Sezai Karakoç, adeta zamanlara hitap ederek şöyle diyordu;

Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır!

Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır Haydi, durmak Yok yola devam Ya Allah, Bismillah; daha emin adımlarla başlıyoruz…

ÖZULAŞ A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Şahin