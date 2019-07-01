01.07.2019 18:39
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'Neden eski sevgilimle çıkıyorsun' deyip, bıçakladı

KARAMAN'da, A.B. (16) iddiaya göre, eski erkek arkadaşı T.B. (17) ile görüşen lise öğrencisi H.U.'yu (16), "Neden eski sevgilimle çıkıyorsun" deyip, karnından bıçakladı.

KARAMAN'da, A.B. (16) iddiaya göre, eski erkek arkadaşı T.B. (17) ile görüşen lise öğrencisi H.U.'yu (16), "Neden eski sevgilimle çıkıyorsun" deyip, karnından bıçakladı. H.U., hastaneye kaldırılırken, A.B. ise polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
Olay, saat 17.30 sıralarında, Valide Sultan Mahallesi'ndeki lisenin önünde meydana geldi. A.B., iddiaya göre eski sevgilisi T.B.'yle görüşen H.U. ile lise önünde karşılaştı. A.B., H.U.'ya, "Neden eski sevgilimle çıkıyorsun" dedi.  H.U. tepki gösterince iki genç kız arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle A.B., yanındaki bıçakla H.U.'yu karnından yaraladı. H.U. kanlar içerisinde yere yığılırken, A.B. olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.U., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından  ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan A.B. ise kısa süre polis ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak, gözaltına alındı.
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- Karaman
Kaynak: DHA
Karaman , Polis , Güncel

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