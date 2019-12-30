Haberler » Magazin » Neden İngilizce öğrenemiyoruz - Magazin

Neden İngilizce öğrenemiyoruz

İlk, orta ve lisede 1296 saat İngilizce dersi almamıza rağmen neden hala bu dili iyi konuşan ülkeler arasında sonlardayız? British time dil okulları kurumsal iletişim direktörü Okan Mermer durumu şu şekilde değerlendirdi, 'Okullarda gramer yerine konuşmayı öğretmek.' Bir de sınavlarda çıkan 'Kedi nerede, masanın altında mı üstünde mi?' Gibi soruları aşmak...

30.12.2019 19:41 | Son Güncelleme: 30.12.2019 19:42 Neden İngilizce öğrenemiyoruz

Dünyanın 44 şehrinde 7 dilde yabancı dil eğitimi veren EF Education First Uluslararası Dil Merkezleri'nin yayımladığı İngilizce Yeterlilik Endeksi'nde 63 ülkenin İngilizce seviyeleri sıralandı. Analize göre Danimarka ilk sırada yer alırken Türkiye 47'nciydi. İlköğretimde başlayan İngilizce eğitimi lisede, üniversitede devam ediyor. Yani bir öğrenci ilk ve orta öğrenimi boyunca 8, üniversitede de devam ederse 12 yıl İngilizce dersi alıyor. Türk Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu TEDMEM'e göre ilk, orta ve lise eğitimi boyunca ortalama 1296 saat İngilizce dersi görüyoruz. Bu yıl İngilizce dersi ilköğretim 2'inci sınıfa da indi. Peki, neden hala İngilizce'de bu kadar gerideyiz?



NEYİ YANLIŞ YAPIYORUZ ?



Genç yönetici durumu şu şekilde değerlendirdi; "12 yılda aldığımız dil eğitimi 1000 saati buluyor. Bunun sonucunda hala ortalamanın altında yer alıyorsak bir yerde hata yapıyoruz demektir." Diyerek başlıyor: "Bence en önemli hatalardan biri dilin kendisini değil de dilin kurallarını öğretiyoruz. Dilin dört temel beceresi var; dili anlama, okuduğunu anlayabilme, konuşabilme ve yazabilme. Dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilmek zorundasınız. Ama biz okullarda sürekli olarak dilin kurallarını yani gramer öğretiyoruz."






Magazin

Kaynak: Snob Magazin

HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

20:08   Gülşen'den yılın son konserinde derin yırtmaçlı poz - Magazin
19:41   Port Of Point'da yeni yıl partisi - Magazin
19:41   Neden İngilizce öğrenemiyoruz - Magazin
19:41   Gülten Karaböcek İzdihamı - Magazin
19:41   Özlem Esen'den yeni yıl partisi - Magazin
18:44   MasterChef şampiyonu Cemre, örnek hareketiyle takdir topladı - Magazin
17:30   Yaprak dökümü devam ediyor! Azize ve Ferhat ile Şirin ekranlara veda etti - Magazin
17:00   Demet Akalın'dan etek boyu eleştirilerine sert tepki: Muhalefet olmanın da bir adabı olmalı - Magazin
16:27   ABD'li model Kylie Jenner, iç çamaşırlı pozlarıyla 2019'a veda etti - Magazin
15:58   Oyuncu Beren Saat, Atiye'ye damga vuran sevişme sahneleri hakkında konuştu - Magazin
30.12.2019 20:45:39