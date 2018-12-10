Sarı-kırmızılı yöneticilerin maç öncesi plaket verdiği Rize Başkanı Kartal, karşılaşma sonrası Kulüpler Birliği'nin büyük tartışmalara yol açan bildirisi ile ilgili olarak, "Ben de imza attım. Galatasaray'ın işine gelmiyor ki böyle açıklamalar yapıyor" demişti.

Bu sözler sarı-kırmızılı taraftarların ve üyelerin tepkisine neden oldu. Taraftarlar ve üyeler, "Neden plaket verdiniz?" diyerek yönetime sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.