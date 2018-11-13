Nedense Yanlış Anlaşılıyor!

Galatasaray
Başkanı Mustafa Cengiz
, Fenerbahçe
derbisinden bu yana yaptığı konuşmalara dün bir yenisini daha ekledi, yönetimle birlikte basın toplantısı yaptı. Alınan cezaların yanında derbide yaşananların bir kez daha üzerinden geçen Mustafa Cengiz, birçok konuda da kendini düzeltti, yanlış anlaşıldığını dile getirdi. İşte Cengiz'in konuşmasından satır başları:
-Ayak üstü verilen demeçlerde söylenen sözlerin yanlış anlaşılma veya eksik ifadeler nedeniyle doğru anlaşılamadığını fark ettiğim için bu basın toplantısını düzenliyorum.
-Biz Galatasaray'ız. Biz öncelikli olarak fair-play'den tarafız. Bütün rakiplerimiz Kayserisporumuz'dan, Trabzonsporumuz'a, Beşiktaşımız'dan, Fenerbahçemiz'e, Adanaspor
, Adana Demirspor
'a... Hepsi bizim kardeşimiz.
- Bizim cenazemiz de Erzurumspor
maçında oldu. Biz bazen acıyı kalbimize gömüyoruz, dışarı renk vermiyoruz. Biz de görevimizi yerine getiremedik mi diye düşünüyoruz.
- Daha önce divan toplantısında da dile getirdiğim konu, öfke ve kininizi saklı tutun sözü. Bu cümle çok yanlış anlaşıldı. Bunu sokağa dökmeyin, bunu şiddete, intikama dönüştürmeyiniz demek için söyledim. Benim kastettiğim öfke, bir camianın oluşumunda olabilecek şeyler.
'Haksızlık bize karşı'
-Kılıç çekme sözünde de, biz kılıç çekelim demedim, bize karşı kılıç çekiliyor gibi bir hava seziyorum dedim.
-Biz haksızlığın bize karşı yapıldığını görüyoruz. Biz aynı federasyonla şampiyon olduk, aynı federasyonlarla Türkiye
liglerinin en fazla şampiyonluk kazanan takımıyız. Bize karşı yapılmış komplo teorisi aramıyoruz ama biz uyanık olmalıyız.
-Biz VAR dökümanının yayınlanmasını istiyoruz. Keza bu Hollanda
'da yapıldı.
- Hakemlerimizin en mutlu olduğu maçlar berabere biten maçlar! Bunda hakemlerimizin suçu yok. Bunda yanlış eğitimin suçu var. Hakemler, hakim değil. Adalet dağıtmaz. Hakemlerden bizim aleyhimize de olsa cesur olmasını istiyoruz.
G.Saray daha büyük
- Anadolu kulüpleri artık büyük takımları kendi evlerinde rahatlıkla yenebilecek duruma geldi. İnşallah 8 takımımız Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa
Ligi'ne katılır, Avrupa'nın tepesine oynarlar.
-Ben acımı içime atmak zorundayım, sevincimi de. Ben içinde bulunduğum ortamda tüm rakiplerime saygılı duymak zorunda hissediyorum kendimi...
- Yönetimle Fatih Terim
arasında bir şey olduğundan değil, bir şey olmasını istiyorlar. Fatih Terim bir marka ama Galatasaray çok daha büyük bir marka. Bu ikisini çarpıştırmak istiyorlar.
- Soğuk Savaş'ın taraflarının yaptığı savaşın algı yönetiminin daha kralını, daha şiddetlisini yönetimimize ve şahsıma karşı görüyorum. Öyle bir savaş başlatıldı ki bize karşı... Soğuk Savaş'ta bile böyle basitlikler yapılmadı. Ayıptır, günahtır.
- Biz değerli rakibimizi rencide edici bir eylemde asla bulunmadık. Bize ağır cezalar verildiğini düşünüyoruz. Bu konu zincir gibi uzayıp gider. Biz bu konuda susma hakkımızı kullanacağız. Değerli iki rakibimiz var, o rakiplerimizle ilgili ayrıştırıcı, taraftarı gerginleştirici bir sözü benim ağzımdan alamazsınız.
Aydınus'a gönderme
- 6-0 psikozu bizde yok, rakibimizde var. Bizde şampiyonluk psikozu var.
- Fırat Aydınus
'un yerinde olsam asla Galatasaray maçlarına gitmem. Ne hakem olurum, ne VAR hakemi olurum ne AVAR hakemi olurum.
'Olaylar spontane'
Futbolcuların 89 dakika centilmence mücadele ettiğini dile getiren Mustafa Cengiz, "Nedense iki oyuncunun (Bir tanesi bizde) yaptığı yanlış davranışlar, spontane gelişmiş olaylar... Hakem müdahale etmedi. Hakem görmemiş olabilir, VAR müdahale etmedi. Yaklaşık 72 milyonun izlediği bir karşılaşma. O olayı engelleyebilirlerdi. Schalke maçında bir oyuncumuz ile rakip oyuncu arasında aynı itişmeler oldu ve hakem hemen müdahale etti. Belki hakemin basireti bağlandı, bilemem. Ama biz bu olayların patlama noktasını, hakemin bu olaya zamanında müdahale etmemesi olarak görüyoruz" dedi.
Cengiz şöyle devam etti: "Değerli rakibimiz çok güzel mücadele gösterdi, yenebilirlerdi. Biz de yenebilirdik. Bizim 13 kişimiz sevk edildi. Rakipten 2 sevk var. 13 de onlardan sevk edilsin demiyorum, tersi de olsa aynı şeyleri söylerim. O saygıyı yitirmem. Biz bundan rahatsız olduk. Neden Galatasaray'dan bu kadar insan sevk ediliyor? Olayı hepimiz görüyoruz. Rakibimizden sadece iki oyuncu mu vardı? Neden bu çifte standardı yapıyorsunuz? Bunu kim yapıyor? TFF
Hukuk Kurulu. Sevkleri o hazırlıyor. TFF Hukuk Kurulu'nun istifasını veya yenilenmesini bekliyorum."
'12 milyon euro kar ediyorduk'
Ekonomik anlamda iyi bir çizgide gittiklerini belirten Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "UEFA ile ilgili aleyhimize yayın yapanları mahkemeye verdik. Bunu söylemeyecektim, ağzımdan kaçtı. Diğer kulüplerimizi zorlamadan söyleyeyim, borsada iyi durumdayız. Kur farkı olmasaydı, 12 milyon euro kar edecektik. Store ile ilgili araştırma yapıyoruz, kasıtlı ve bilinçli yanlışı asla affetmeyeceğiz. Ayrıca aklıma geldi, bize 'Vergi ödemiyor' diyorlar, 100 milyon TL vergi ödedik" diye konuştu.
Göstermeyin
Olayların ekranda gösterilmesinin kötü örnek oluşturduğunu da ifade eden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Dakikalarca bunu yayınlayamazsınız. Kaydını yine alın, TFF'nin ilgili mercilerine verin. Ama bunu yaymayın. Seyirci sahaya atlıyor. Şükür ki orada 49 bin seyirci vardı, 1 kişi sahaya atladı. Orada kavgayı gösterdiğiniz zaman öbür taraftaki seyirci birbirine vurur" dedi.