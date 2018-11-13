Nedense Yanlış Anlaşılıyor!

ÖNCE: Hakem görmemiş olabilir, VAR müdahale etmedi. Belki hakemin basireti bağlandı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Fenerbahçe derbisinden bu yana yaptığı konuşmalara dün bir yenisini daha ekledi, yönetimle birlikte basın toplantısı yaptı. Alınan cezaların yanında derbide yaşananların bir kez daha üzerinden geçen Mustafa Cengiz, birçok konuda da kendini düzeltti, yanlış anlaşıldığını dile getirdi. İşte Cengiz'in konuşmasından satır başları:

-Ayak üstü verilen demeçlerde söylenen sözlerin yanlış anlaşılma veya eksik ifadeler nedeniyle doğru anlaşılamadığını fark ettiğim için bu basın toplantısını düzenliyorum.

- Bizim cenazemiz de Erzurumspor maçında oldu. Biz bazen acıyı kalbimize gömüyoruz, dışarı renk vermiyoruz. Biz de görevimizi yerine getiremedik mi diye düşünüyoruz.

- Daha önce divan toplantısında da dile getirdiğim konu, öfke ve kininizi saklı tutun sözü. Bu cümle çok yanlış anlaşıldı. Bunu sokağa dökmeyin, bunu şiddete, intikama dönüştürmeyiniz demek için söyledim. Benim kastettiğim öfke, bir camianın oluşumunda olabilecek şeyler.

'Haksızlık bize karşı'

-Kılıç çekme sözünde de, biz kılıç çekelim demedim, bize karşı kılıç çekiliyor gibi bir hava seziyorum dedim.

-Biz haksızlığın bize karşı yapıldığını görüyoruz. Biz aynı federasyonla şampiyon olduk, aynı federasyonlarla Türkiye liglerinin en fazla şampiyonluk kazanan takımıyız. Bize karşı yapılmış komplo teorisi aramıyoruz ama biz uyanık olmalıyız.

-Biz VAR dökümanının yayınlanmasını istiyoruz. Keza bu Hollanda 'da yapıldı.

- Hakemlerimizin en mutlu olduğu maçlar berabere biten maçlar! Bunda hakemlerimizin suçu yok. Bunda yanlış eğitimin suçu var. Hakemler, hakim değil. Adalet dağıtmaz. Hakemlerden bizim aleyhimize de olsa cesur olmasını istiyoruz.

G.Saray daha büyük

- Anadolu kulüpleri artık büyük takımları kendi evlerinde rahatlıkla yenebilecek duruma geldi. İnşallah 8 takımımız Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa Ligi'ne katılır, Avrupa'nın tepesine oynarlar.

-Ben acımı içime atmak zorundayım, sevincimi de. Ben içinde bulunduğum ortamda tüm rakiplerime saygılı duymak zorunda hissediyorum kendimi...

- Yönetimle Fatih Terim arasında bir şey olduğundan değil, bir şey olmasını istiyorlar. Fatih Terim bir marka ama Galatasaray çok daha büyük bir marka. Bu ikisini çarpıştırmak istiyorlar.

- Soğuk Savaş'ın taraflarının yaptığı savaşın algı yönetiminin daha kralını, daha şiddetlisini yönetimimize ve şahsıma karşı görüyorum. Öyle bir savaş başlatıldı ki bize karşı... Soğuk Savaş'ta bile böyle basitlikler yapılmadı. Ayıptır, günahtır.

- Biz değerli rakibimizi rencide edici bir eylemde asla bulunmadık. Bize ağır cezalar verildiğini düşünüyoruz. Bu konu zincir gibi uzayıp gider. Biz bu konuda susma hakkımızı kullanacağız. Değerli iki rakibimiz var, o rakiplerimizle ilgili ayrıştırıcı, taraftarı gerginleştirici bir sözü benim ağzımdan alamazsınız.

Aydınus'a gönderme

- 6-0 psikozu bizde yok, rakibimizde var. Bizde şampiyonluk psikozu var.

Fırat Aydınus 'un yerinde olsam asla Galatasaray maçlarına gitmem. Ne hakem olurum, ne VAR hakemi olurum ne AVAR hakemi olurum.